«التعليم العالي»: المعهد القومي للمعايرة يحقق إنجازا إقليميا في مجال القياس

أعلن الدكتور محمد جمال، القائم بأعمال رئيس المعهد القومي للمعايرة، عن حصول المعهد على موافقة اللجنة المشتركة للمنظمات الإقليمية (JCRB)، على تحديث قيم عدم التيقن أو عدم التأكد في القياس لأربع قدرات قياس، والاعتراف الدولي بنشر 3 قدرات قياس جديدة على قاعدة بيانات المكتب الدولي للأوزان والمقاييس.

وأشار رئيس المعهد إلى أن هذا الإنجاز يُعدّ ثمرة جهود فريق معمل مترولوجيا الكتلة والكثافة والضغوط، ومشاركتهم الفاعلة في أعمال المقارنات الدولية على مستوى المنظمات المترولوجية الدولية، وكذلك اللجنة الاستشارية الدولية للكتلة والكميات المُشتقة.

وأوضح أنه نتيجة لهذا الإنجاز، ارتفع رصيد المعهد القومي للمُعايرة إلى 111 قدرة قياس حائزة على الاعتراف الدولي ومنشورة على قاعدة بيانات المكتب الدولي للأوزان والمقاييس (BIPM-KCDB).

تحسين جودة المنتجات

وأضاف أن عدم التيقن المُحدّثة تُساعد على ضمان دقة القياسات بشكل أكبر، مّا يُؤدي إلى تحسين جودة المنتجات والخدمات، كما أنها تُساهم في تعزيز الثقة في القياسات، مّا يُؤدي إلى زيادة التعاون الدولي في مجال التجارة والاستثمار، فضلًا عن أنها تُساعد على دعم الابتكار، من خلال توفير بيانات دقيقة وموثوقة يمكن استخدامها لتطوير منتجات وخدمات جديدة.

وأكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أهمية دور المعهد القومي للمعايرة في دعم البنية التحتية للجودة في مصر، من خلال تقديم خدمات القياس والمُعايرة والتدريب والاستشارات لمختلف القطاعات.