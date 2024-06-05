أستاذ استثمار: تقييم أداء الحكومة يستلزم النظر للظروف العالمية الاستثنائية

قال الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار، إنَّ تقييم أداء الحكومة في إطار ظروف طبيعية أمر سهل، لكن في ظل سنوات كانت الأصعب على الاقتصاد العالمي شكل فيها ارتفاع مستويات التضخم أزمة ضغطت على الجميع حتى اقتصادات الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة المعروفة بالرفاهية، أصبح التقييم غير طبيعي.

«إبراهيم»: معدلات التضخم قفزت 40% بسبب الأزمات العالمية والإقليمية

وتابع «إبراهيم»، خلال حواره ببرنامج «الحياة اليوم»، تقديم الإعلامي محمد مصطفى شردي، والمُذاع على شاشة «قناة الحياة»، أنَّ معدلات التضخم سجلت قفزة كبيرة وصلت إلى 40% على خلفية الأحداث والأزمات العالمية ومؤخرا التوترات الإقليمية، ووسط كل هذا وفي ضوئه يمكننا تقييم أداء الحكومة السابقة خلال السنوات الستة الماضية، والتي لا تزال تدير الأعمال حتى الآن.

حكومة «مدبولي» نجحت في تحقيق قفزات ببعض القطاعات الإنتاجية على رأسها التشييد والبناء

وأكد أنه رغم الأزمات العالمية والإقليمية المتتالية، إلا أنَّ بعض قطاعات الإنتاج والوزارات في مصر حققت مستهدفاتها، سواء على مستوى المؤشرات الاقتصادية أو حتى من ناحية استشعار المواطن بالإنجاز، وأن بعض القفزات تحققت مثل البنية الأساسية والإنشاءات، فعلى أرض الواقع أُنجزت الكثير من شبكات طرق وسكك حديدية التي لمسها المواطن وتحدث عنها، وطفرة كبيرة في إنشاء المدن الجديدة.

ويرى أنَّ مبادرة «حياة كريمة» أثرت على الوضع الاقتصادي بالإيجاب وعلى مستوى معيشة المواطن إيجابياً كذلك، بل وساهمت في تحريك عجلة الاقتصاد داخل مصر، وهو أمر غاية في الأهمية لأن الشريحة التي انعكست عليها هذه المبادرة الرئاسية تصل إلى 60% من سكان مصر.