تفاصيل مبادرة دعم القطاعات الإنتاجية.. 150 مليار جنيه والفائدة 11%

رحب مجتمع رجال الصناعة والأعمال باستمرار بمبادرة دعم القطاعات الإنتاجية بالموازنة الجديدة، وأكدوا أنّها خطوة مهمة من الدولة ومؤسساتها تساهم في تشجيع الشركات الصناعية والزراعية على العمل والنمو ورفع طاقتها الإنتاجية وحجم أعمالها.

وترصد «الوطن» في هذه السطور التفاصيل الكاملة للمبادرة، وفقًا لما أعلنته وزارة المالية.

150 مليار جنيه بفائدة 11%

- إتاحة 150 مليار جنيه تمويلات ميسرة بفائدة 11% لأنشطة الإنتاج الزراعي والصناعي، وتخصيص 140 مليار جنيه لتمويل رأس المال العامل و10 مليارات جنيه من المبادرة لشراء الآلات والمعدات أو خطوط الإنتاج على مدار 5 سنوات.

- تتحمل الخزانة العامة للدولة أكثر من 14 مليار جنيه سنويًا فارق سعر الفائدة، وسيتم الاستمرار فى تنفيذ المبادرة خلال موازنة العام المالي الحالي أيضًا رغم ارتفاع أسعار الفائدة 2%.

الحد من الاستيراد

- تستهدف المباردة تشجيع المستثمرين على التوسع في الإنتاج، وتعظيم قدراتنا الإنتاجية، وتلبية احتياجات الطلب المحلي، والحد من الاستيراد، وتوسيع القاعدة التصديرية، وصولًا لـ100 مليار دولار صادرات، حيث تم تخصيص 28.1 مليار جنيه بالموازنة الجديدة لدعم الشركات المصدرة.

صرف المساندة التصديرية

- قررت الحكومة صرف المساندة التصديرية فى نفس عام التصدير، وصرف 48 مليار جنيه دعم المصدرين لـ 2500 شركة.

- وضع حد أقصى بـ 75 مليون جنيه لتمويل الشركة الواحدة، و112.5 مليون جنيه للكيانات متعددة الأطراف، والمبادرة تسرى على أنشطة الطاقة الجديدة والمتجددة ومصانع المناطق الحرة والجمعيات التعاونية الزراعية.

المالية تحذر

- يُحظر استخدام هذه التسهيلات الائتمانية الممنوحة فى سداد أي مديونيات مستحقة للقطاع المصرفي لتحقيق الأهداف المرجوة، حبث تتحمل الدولة 5 مليارات جنيه قيمة الضريبة العقارية عن القطاعات الصناعية والإنتاجية لمدة 3 سنوات.

- تتحمل الدولة 6 مليارات جنيه سنويًا لدعم الكهرباء للصناعة، وإلغاء رسم التنمية والضريبة الجمركية عن استيراد مكونات المحمول لتشجيع صناعة التليفون المحمول في مصر.