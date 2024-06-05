رئيسة برلمان سلوفينيا: نحن سعداء للغاية باتخاذ بلادنا خطوة الاعتراف بدولة فلسطين

أكدت أورسكا زوبانكيش، رئيسة برلمان سلوفينيا لـ«القاهرة الإخبارية»، أن سلوفينيا تدعو المجتمع الدولي إلى استعادة حقوق الفلسطينيين الذين يُعانون منذ عقود.

وأشارت خلال مداخلة على القناة، إلى أن الاعتراف بدولة فلسطين قرار مهم للغاية، مُتابعةً: «نُقر بأن فلسطين دولة ذات سيادة ومن الجيد أن الاعتراف بها بدأ يحظى بالزخم في دول أوروبية أخرى».

الاعتراف بفلسطين سيساعد في التوصل للسلام

وأضافت رئيسة برلمان سلوفينيا، أن خطوة الاعتراف بدولة فلسطين من شأنها المساعدة في التوصل للسلام والاستقرار، مواصلة: «نحن سعداء للغاية باتخاذ بلادنا خطوة الاعتراف بدولة فلسطين».

لا بد من وقف إطلاق النار

واستكملت: «واجهنا بعض العقبات الإجرائية في البرلمان بشأن تمرير قرار الاعتراف بدولة فلسطين لكن تم إقراره في النهاية، ولا بد من اتخاذ إجراءات أخرى للتوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة».

ونوهت زوبانكيش إلى أن سلوفينيا لها دور محوري في حل القضية الفلسطينية بالأمم المتحدة من أجل إعادة الاستقرار بالمنطقة، متابعةً: «سوف نعزز من جهودنا من أجل وقف الحرب في قطاع غزة، ونحن في حاجة لضمان دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية للفلسطينيين في قطاع غزة».