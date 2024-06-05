«الخارجية الأمريكية»: من حق الصحفيين دخول غزة والعمل فيها

شددت وزارة الخارجية الأمريكية على أحقية الصحفيين الدخول إلى غزة والعمل فيها، موضحة: «أثرنا هذا الموضوع مع الحكومة الإسرائيلية».

وتابعت «الخارجية الأمريكية»، وفقاً لنبأ عاجل عرضته شاشة «القاهرة الإخبارية»: «ننتظر رد حماس على مقترح الهدنة في أقرب وقت ممكن لما فيه من فائدة للشعب الفلسطيني».

وأشارت وزارة الخارجية الأمريكية إلى أنه كلما طال أمد الصراع في غزة، زادت فرص التصعيد الإقليمي وتوسع رقعة الصراع.

وأوضحت أنَّ جهود الولايات المتحدة للتوصل لاتفاق وقف إطلاق النار لم تبدأ مع إعلان الرئيس الأمريكي جو بايدن، عن المقترح الإسرائيلي لكنها بدأت قبل ذلك بكثير.