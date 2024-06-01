 مدير هيئة حقوق الإنسان في فلسطين: أمريكا لن تسمح بفرض عقوبات على إسرائيل

علق الدكتور عمار الدويك، مدير هيئة حقوق الإنسان في فلسطين، عن تعاطي مجلس الأمن مع العدوان على غزة، قائلا إن مجلس الأمن معلوم آلية اتخاذ القرار فيه، وهنالك 5 دول تملك ما يسمى حق النقض «الفيتو»، وبالتالي تستطيع أي دولة منها أن تعطل أي قرار.

وأضاف «الدويك» خلال مداخلة ببرنامج «عن قرب»، المذاع على قناة القاهرة الإخبارية، وتقدمه الإعلامية أمل الحناوي: «سلوك الولايات المتحدة معروف تاريخيا، فهي دائما ما تعطل أي قرار يمكن أن يفرض عقوبات أو يوجه حتى اللوم لإسرائيل.

وتابع: «شاهدنا الموقف الأمريكي الفج بشكل واضح منذ 7 أكتوبر، حيث حمت الولايات المتحدة إسرائيل من العديد من محاولات اتخاذ قرارات وقف الحرب، لكن وافقت على قرارين، القرار الأول يتعلق بالمساعدات الإنسانية، وكان قرار مخفف للغاية لإدخال المساعدات الإنسانية، والقرار الثاني الذي تعلق بموضوع وقف إطلاق النار».