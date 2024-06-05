شراكة استراتيجية بين «حياة كريمة» وشركة أدوية في المناطق الأكثر احتياجا

وقعت مؤسسة «حياة كريمة» وشركة «روش» للأدوية، اليوم الأربعاء، شراكة استراتيجية تتيح الوصول إلى أفضل معايير الرعاية الصحية في المناطق والقرى الأكثر احتياجاً، لتصل إلى المرضى في جميع أنحاء مصر.

وقّع البروتوكول عهود وافي، رئيس مجلس أمناء مؤسسة حياة كريمة، والدكتور محمد سويلم مدير عام الشركة، ويأتي هذا التعاون تأكيداً على جهود الدولة المصرية، وحرصها على توفير أحدث العلاجات والأدوية للمواطنين.

تفاصيل البروتوكول بين «حياة كريمة» والشركة

وأشادت عهود وافي رئيس مجلس أمناء مؤسسة حياة كريمة بالتعاون مع شركة «روش»، وأوضحت أن المؤسسة تسعى الى توحيد الجهود بشكل عام وأيضاً فيما يخص الدعم الطبي لخدمة المواطنين داخل القرى الأكثر احتياجا، عن طريق تعزيز الشراكات ودمج الجهود بين المجتمع المدني والقطاع الخاص.

وأضافت، أن التعاون يتضمن تقديم الدعم الطبي في عدة مجالات مثل مرضى سرطان الثدي ومرضى الضمور العضلي الشوكي، إضافة الى تدريب الكوادر الطبية داخل القرى المدرجة بالمشروع القومي حياة كريمة.

من جانبه، قال مدير عام شركة «روش» للأدوية، الدكتور محمد سويلم: «نحن فخورون اليوم بالإعلان عن هذه الشراكة البارزة مع مؤسسة حياة كريمة الرائدة والمشهورة بانتشارها الواسع في المناطق الأكثر احتياجاً في جميع أنحاء مصر. وهذه الاتفاقية خطوة مهمة لضمان حصول المرضى في المناطق الأكثر احتياجاً على الرعاية الصحية التي يستحقونها».

وتابع: «تعزز هذه الاتفاقية التزام شركة روش بتحسين مستوى الرعاية الصحية في هذه المناطق».

الارتقاء بجودة الخدمات الطبية في المناطق الأكثر احتياجا

وتسعى مؤسسة حياة كريمة لتوفير كافة الخدمات التي يحتاجها المواطنون خاصة الأسر الأكثر احتياجا، تماشياً مع توجهات الدولة المصرية بتعزيز تدابير الحماية الاجتماعية للمواطنين بجانب اهتمامها بتوفير الرعاية الطبية المجانية للمرضى وفقاً لأفضل المستويات العالمية.