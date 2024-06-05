رئيس مجلس النواب بكازاخستان يشيد بمبادرة «حياة كريمة»: نسعى للاستفادة منها

التقى المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، رئيس مجلس النواب الكازاخستاني، ييرلان كوشانوف، لتبادل العلاقات البرلمانية بين البلدين، وذلك خلال زيارته إلى كازاخستان، على رأس وفد برلماني رفيع المستوى، تلبية لدعوة رئيس مجلس الشيوخ الكازاخي.

زيادة معدلات التبادل التجاري بين البلدين

وأكد عبد الرازق أهمية تعزيز العلاقات بين مصر وكازاخستان، وتفعيل التعاون البرلماني بين مجالس البلدين لما لهما من جذور تاريخية مشتركة، مشيرا إلى أهمية زيادة أعداد السائحين الكازاخيين إلى مصر؛ وذلك لما لدى مصر من مواقع أثرية وسياحية جعلتها ضمن أهم الوجهات السياحية لدى السياح من مختلف دول العالم، مشيرا أيضا إلى حرص مصر على زيادة معدلات التبادل التجاري بين البلدين.

وأشاد ييرلان كوشانوف، رئيس مجلس النواب الكازاخي، بمبادرة حياة كريمة، والمبادرات الأخرى، مثل استراتيجية مصر2030، مؤكدا استفادتهم من التجربة المصرية والإصلاحات التي تشهدها مصر.

وقف إطلاق النار الفوري في غزة

وأشار إلى تطابق وجهات النظر بين البلدين، ودعمه لجهود الرئيس عبد الفتاح السيسي في مساعي وقف إطلاق النار الفوري في غزة، وضرورة حل القضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين.