محافظ المنوفية: تفعيل مجمعات «حياة كريمة» لاستقبال طلبات التصالح في المخالفات

وجه اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، بالبدء في تفعيل خدمة المنظومة الإلكترونية بالمراكز التكنولوجية بالمجمعات الخدمية الجديدة لحياة كريمة، مشددا على ضرورة متابعة أعمال ملف التصالح في مخالفات البناء، وتذليل كافة المعوقات والمتابعة الدورية لهذا الملف الهام والحيوي حرصاً على الصالح العام وتخفيفا على المواطنين.

استقبال المجمعات الخدمية للمواطنين

وتابع محافظ المنوفية، أن المجمعات الخدمية بقريتي شما وسنتريس، ستبدأ في استقبال طلبات المواطنين للتصالح في مخالفات البناء لتقنين أوضاعهم طبقاً لقانون التصالح رقم 187 لسنة 2023، وتنفيذ الإجراءات واتباع الخطوات التنفيذية الواردة بقرار مجلس الوزراء، موجها بتذليل كافة المعوقات لسرعة الإنجاز وتسهيل الإجراءات.

محافظ المنوفية يناشد المواطنين بتقنين أوضاعهم

من جانبه ناشد محافظ المنوفية، المخالفين والراغبين في التصالح وتقنين أوضاعهم في مخالفات البناء، سرعة تجهيز الأوراق والمستندات المطلوبة للتصالح حرصاً على عدم تنفيذ قرار إزالة المباني الخاصة بهم.