البابا تواضروس: أخبرت نائب محمد مرسي عن أهمية ثقة المواطن في المسؤول فصمت

استكمل البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، شهادته حول الأحداث التي واكبت تولي الإخوان الحكم في البلاد، وكواليس الاعتداءات الإرهابية التي وقعت على الكنائس خلال تلك الفترة.

الذهاب إلى محمد مرسي

تحدث «البابا تواضروس»، خلال حواره مع الإعلامي الدكتور محمد الباز على قناة «إكسترا نيوز»، عن مبادرته في 18 يونيو 2013، عندما اتصل بشيخ الأزهر من أجل الذهاب إلى الرئيس محمد مرسي.

وقال: «أنا أقابل الناس من كل الأعمار وبابي مفتوح للجميع، وكان السؤال الذي يتكرر بداية من شهر يونيو 2013، إيه اللي هيحصل يوم 30.. نسمع أخبار وروايات وأحداث، كان في افتتاح مجلس الشورى، وسيفتتحه الدكتور مرسي فذهبت مبكرًا، وكان نائب الرئيس المستشار محمود مكي رحب بي وكنا بمفردنا، وتكلم في حديث طويل جدًا عن المحبة سمعته للنهاية، وقلت له في شيء أهم من المحبة فانزعج من رد فعلي وسألني إيه أهم من المحبة قلت له الثقة».

وتابع: «ثقتي أنا كمواطن في حضرتك كمسؤول، الرجل سمع الكلمة وصمت ولم يرد حتى».