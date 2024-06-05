اقرأ في عدد «الوطن» غدا.. البابا تواضروس: مصر مستقرة وستكون من أفضل الدول
كتب:
أحمد العانوسي
07:02 م | الأربعاء 05 يونيو 2024
الصفحة الأولى من عدد «الوطن» غدًا
تقرأ في عدد «الوطن» غدا الخميس، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة، حول الشأنين المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:
الصفحة الأولى
- «تواضروس»: مصر مُستقرة وستكون من أفضل الدول
- رئيس الوزراء: التحول للاقتصاد الأخضر ضرورة لدعم النمو واستدامته فى مختلف القطاعات
- وزيرة البيئة: هدفنا تشجيع شركات الأسمنت على الاستثمار فى مصانع تدوير المخلفات
- رئيس برلمان كازاخستان يشيد بـ«حياة كريمة»: نسعى للاستفادة من نتائجها
- جهود مصرية مكثفة لاستئناف مفاوضات وقف إطلاق النار فى غزة
- «الرى»: مشروعات دول حوض النيل لتحسين مستوى معيشة السكان
الصفحة الثانية
- جهود مصرية مكثفة من أجل وقف إطلاق النار فى قطاع غزة
- وفد «الجهاد الإسلامى» فى القاهرة للتشاور.. وإسرائيل تطلب ضمانات أمريكية لإنهاء الحرب.. و«نادى الأسير»: اعتقالات واسعة فى رام الله وجنين وقلقيلية وأريحا
- حرب أوكرانيا: دفاعات «كييف» تُسقط 22 مسيَّرة روسية.. و«موسكو» تحبط هجوماً على الحدود
- «الدفاع الروسية»: أنظمة الدفاع الجوى دمّرت 4 قذائف من راجمات الصواريخ
- رئيس وزراء الهند يقدّم استقالته.. وإيران تستعد للانتخابات بمناظرات بين المرشحين
- «مودى» يخسر الأغلبية ويسعى لتشكيل ائتلاف حكومى جديد مع شركائه
- «مركز المعلومات»: تراجع الدولار عالمياً بسبب لجوء البنوك المركزية لزيادة نسبة الذهب فى احتياطياتها النقدية
- وزير الداخلية يبحث مع نظيره البريطانى تعزيز التعاون الأمنى
- «توفيق»: نحرص على التواصل.. و«كليفرلى»: دور مصر محورى فى أفريقيا والشرق الأوسط
- «صحة النواب» تبحث «صناعة الدواء وتسعيره» بعد ارتفاع «المستلزمات»
الصفحة الثالثة
- «الصحة»: إطلاق المرحلة الثانية لـ«الكشف المبكر عن الأورام السرطانية» بـ9 محافظات.. وإجراء 4.4 مليون استبيان للمتردّدين على «المبادرة»
- رئيس «الرعاية الصحية»: نعتمد على نظام طب الأسرة.. ولدينا توسّعات فى تطبيق منظومة «التأمين الصحى الشامل» بأحدث النظم الطبية العالمية
- «التعاون الدولى»: تغير المناخ أبرز تحديات دول الجنوب
- «المشاط» أمام «القمة الكورية - الأفريقية»: 1.3 مليار دولار حجم التبادل التجارى مع «سول».. ونواصل تبادل الخبرات مع أفريقيا لتحقيق الأمن الغذائى.. ونسعى لتوسيع وتعزيز شراكتنا الاستراتيجية
- «القومية للأنفاق»: الانتهاء من تنفيذ الخط الرابع للمترو 2027
- «جويلى»: يوفّر فرص عمل جديدة ويحسّن مستوى المناطق التى يمر بها.. وضغطنا مدة تنفيذ «مترو الإسكندرية»
- وزارة التموين تبدأ ضخ اللحوم فى 1500 منفذ للبيع
- أستاذ الصيدلة الإكلينيكية بـ«ألبرتا»: حققت إنجازاً بحصول خريج جامعى من الوافدين على جائزة «صيدلى كندا»
الصفحة الرابعة
- البابا تواضروس الثانى: مصر كانت فى طريقها إلى المجهول بعد فوز «مرسى» بالرئاسة.. و«السيسى» منحنا الأمل فى المستقبل
- الأقباط هاجروا فى عهد الإخوان هرباً من الإرهاب وعادوا إليها بعد زوال حكمهم
- حادث كنيسة القديسين سبّب أزمة فى قلب الوطن.. والاعتداء على الكاتدرائية حدث بالتواطؤ.. ورفضت التقاط صور مع «مرسى» لأنى «مش ديكور»
- لجأت إلى التاريخ بعد تنصيبى فى عهد الإخوان لأعرف ما قابله الآباء البطاركة من عثرات.. واطمأننت بأن الله السند فلم أخف
الصفحة الخامسة
- خالد حنفى يستعرض تاريخ «الجماعة الفاشية»
- ضرب الدولة العميقة
- الجماعة استعانت بالطامعين فى رضاها لتصفية خصومها وتمكين كوادرها
- جهَّزت خارطة برموز الدولة فى الوزارات وتم تصنيفهم وفقاً لإمكانية التعامل معهم
- الوثائق أكدت أن الجماعة تخلصت من رؤساء تحرير الصحف القومية ووضعت بدلاً منهم من ينتمون إليها.. ثم كان هدفها الأسمى التخلص من النائب العام عبدالمجيد محمود
الصفحة السادسة
- أحمد رفعت: ماذا نفعل فى مصر منذ 2014؟.. معركة الدولة مع أمراض أطفال مصر!
- محمود خليل: موكب الضراعة
- أحمد إبراهيم: عظماء مصر.. «مشرفة» أعظم علماء الذرة
- أميرة خواسك: حتى لا نفقد أجمل ما فينا
- بلال الدوى: تحديات كبرى أمام «الحكومة القادمة»
- د. خديجة حمودة تكتب: صندوق الدنيا المصرى وحكايات السنين
الصفحة السابعة
- ليلة مونديالية.. «الفراعنة» فى مواجهة ثقيلة أمام «الخيول».. «صلاح والشناوى» يقودان القوة الضاربة.. وتحذيرات من صفقة الأهلى المحتملة
- التاريخ مع «العميد».. قصة تفوق حسام حسن على بوركينا و«العقدة» الأبدية التى صنعها لـ«تراورى»
- ضد مغريات الخليج.. «كولر» يطلب تعديل عقده مع الأهلى.. وتصاعد أزمة «أفشة»
- الباب يفتح مجدداً.. اتحاد جدة يرصد 200 مليون يورو للتعاقد مع «مو» و«بروين»
الصفحة الثامنة
- سحر الجعارة: «نهى سالم» ضحية النقاب
- «معاً نستعيد كوكبنا».. فخار و«فراعنة» احتفالاً باليوم العالمى للبيئة
- البداية «مليحة».. «شهبا» لمعت فى الموضة والأزياء.. واختارت التمثيل
- جديد «أنور».. حيل ومقالب كوميدية لإيقاف «جوازة توكسيك»
- «الربح آخر همى».. «آيات» تهادى العرسان بورد مجفف