اقرأ في عدد «الوطن» غدا.. البابا تواضروس: مصر مستقرة وستكون من أفضل الدول

تقرأ في عدد «الوطن» غدا الخميس، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة، حول الشأنين المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:

الصفحة الأولى

- «تواضروس»: مصر مُستقرة وستكون من أفضل الدول

- رئيس الوزراء: التحول للاقتصاد الأخضر ضرورة لدعم النمو واستدامته فى مختلف القطاعات

- وزيرة البيئة: هدفنا تشجيع شركات الأسمنت على الاستثمار فى مصانع تدوير المخلفات

- رئيس برلمان كازاخستان يشيد بـ«حياة كريمة»: نسعى للاستفادة من نتائجها

- جهود مصرية مكثفة لاستئناف مفاوضات وقف إطلاق النار فى غزة

- «الرى»: مشروعات دول حوض النيل لتحسين مستوى معيشة السكان

الصفحة الثانية

- جهود مصرية مكثفة من أجل وقف إطلاق النار فى قطاع غزة

- وفد «الجهاد الإسلامى» فى القاهرة للتشاور.. وإسرائيل تطلب ضمانات أمريكية لإنهاء الحرب.. و«نادى الأسير»: اعتقالات واسعة فى رام الله وجنين وقلقيلية وأريحا

- حرب أوكرانيا: دفاعات «كييف» تُسقط 22 مسيَّرة روسية.. و«موسكو» تحبط هجوماً على الحدود

- «الدفاع الروسية»: أنظمة الدفاع الجوى دمّرت 4 قذائف من راجمات الصواريخ

- رئيس وزراء الهند يقدّم استقالته.. وإيران تستعد للانتخابات بمناظرات بين المرشحين

- «مودى» يخسر الأغلبية ويسعى لتشكيل ائتلاف حكومى جديد مع شركائه

- «مركز المعلومات»: تراجع الدولار عالمياً بسبب لجوء البنوك المركزية لزيادة نسبة الذهب فى احتياطياتها النقدية

- وزير الداخلية يبحث مع نظيره البريطانى تعزيز التعاون الأمنى

- «توفيق»: نحرص على التواصل.. و«كليفرلى»: دور مصر محورى فى أفريقيا والشرق الأوسط

- «صحة النواب» تبحث «صناعة الدواء وتسعيره» بعد ارتفاع «المستلزمات»

الصفحة الثالثة

- «الصحة»: إطلاق المرحلة الثانية لـ«الكشف المبكر عن الأورام السرطانية» بـ9 محافظات.. وإجراء 4.4 مليون استبيان للمتردّدين على «المبادرة»

- رئيس «الرعاية الصحية»: نعتمد على نظام طب الأسرة.. ولدينا توسّعات فى تطبيق منظومة «التأمين الصحى الشامل» بأحدث النظم الطبية العالمية

- «التعاون الدولى»: تغير المناخ أبرز تحديات دول الجنوب

- «المشاط» أمام «القمة الكورية - الأفريقية»: 1.3 مليار دولار حجم التبادل التجارى مع «سول».. ونواصل تبادل الخبرات مع أفريقيا لتحقيق الأمن الغذائى.. ونسعى لتوسيع وتعزيز شراكتنا الاستراتيجية

- «القومية للأنفاق»: الانتهاء من تنفيذ الخط الرابع للمترو 2027

- «جويلى»: يوفّر فرص عمل جديدة ويحسّن مستوى المناطق التى يمر بها.. وضغطنا مدة تنفيذ «مترو الإسكندرية»

- وزارة التموين تبدأ ضخ اللحوم فى 1500 منفذ للبيع

- أستاذ الصيدلة الإكلينيكية بـ«ألبرتا»: حققت إنجازاً بحصول خريج جامعى من الوافدين على جائزة «صيدلى كندا»

الصفحة الرابعة

- البابا تواضروس الثانى: مصر كانت فى طريقها إلى المجهول بعد فوز «مرسى» بالرئاسة.. و«السيسى» منحنا الأمل فى المستقبل

- الأقباط هاجروا فى عهد الإخوان هرباً من الإرهاب وعادوا إليها بعد زوال حكمهم

- حادث كنيسة القديسين سبّب أزمة فى قلب الوطن.. والاعتداء على الكاتدرائية حدث بالتواطؤ.. ورفضت التقاط صور مع «مرسى» لأنى «مش ديكور»

- لجأت إلى التاريخ بعد تنصيبى فى عهد الإخوان لأعرف ما قابله الآباء البطاركة من عثرات.. واطمأننت بأن الله السند فلم أخف

الصفحة الخامسة

- خالد حنفى يستعرض تاريخ «الجماعة الفاشية»

- ضرب الدولة العميقة

- الجماعة استعانت بالطامعين فى رضاها لتصفية خصومها وتمكين كوادرها

- جهَّزت خارطة برموز الدولة فى الوزارات وتم تصنيفهم وفقاً لإمكانية التعامل معهم

- الوثائق أكدت أن الجماعة تخلصت من رؤساء تحرير الصحف القومية ووضعت بدلاً منهم من ينتمون إليها.. ثم كان هدفها الأسمى التخلص من النائب العام عبدالمجيد محمود

الصفحة السادسة

- أحمد رفعت: ماذا نفعل فى مصر منذ 2014؟.. معركة الدولة مع أمراض أطفال مصر!

- محمود خليل: موكب الضراعة

- أحمد إبراهيم: عظماء مصر.. «مشرفة» أعظم علماء الذرة

- أميرة خواسك: حتى لا نفقد أجمل ما فينا

- بلال الدوى: تحديات كبرى أمام «الحكومة القادمة»

- د. خديجة حمودة تكتب: صندوق الدنيا المصرى وحكايات السنين

الصفحة السابعة

- ليلة مونديالية.. «الفراعنة» فى مواجهة ثقيلة أمام «الخيول».. «صلاح والشناوى» يقودان القوة الضاربة.. وتحذيرات من صفقة الأهلى المحتملة

- التاريخ مع «العميد».. قصة تفوق حسام حسن على بوركينا و«العقدة» الأبدية التى صنعها لـ«تراورى»

- ضد مغريات الخليج.. «كولر» يطلب تعديل عقده مع الأهلى.. وتصاعد أزمة «أفشة»

- الباب يفتح مجدداً.. اتحاد جدة يرصد 200 مليون يورو للتعاقد مع «مو» و«بروين»

الصفحة الثامنة

- سحر الجعارة: «نهى سالم» ضحية النقاب

- «معاً نستعيد كوكبنا».. فخار و«فراعنة» احتفالاً باليوم العالمى للبيئة

- البداية «مليحة».. «شهبا» لمعت فى الموضة والأزياء.. واختارت التمثيل

- جديد «أنور».. حيل ومقالب كوميدية لإيقاف «جوازة توكسيك»

- «الربح آخر همى».. «آيات» تهادى العرسان بورد مجفف