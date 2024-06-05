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اقرأ في عدد «الوطن» غدا.. البابا تواضروس: مصر مستقرة وستكون من أفضل الدول

كتب:

أحمد العانوسي
07:02 م | الأربعاء 05 يونيو 2024
الصفحة الأولى من عدد «الوطن» غدًا

الصفحة الأولى من عدد «الوطن» غدًا

تقرأ في عدد «الوطن» غدا الخميس، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة، حول الشأنين المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:

الصفحة الأولى

- «تواضروس»: مصر مُستقرة وستكون من أفضل الدول

- رئيس الوزراء: التحول للاقتصاد الأخضر ضرورة لدعم النمو واستدامته فى مختلف القطاعات

-  وزيرة البيئة: هدفنا تشجيع شركات الأسمنت على الاستثمار فى مصانع تدوير المخلفات

- رئيس برلمان كازاخستان يشيد بـ«حياة كريمة»: نسعى للاستفادة من نتائجها

- جهود مصرية مكثفة لاستئناف مفاوضات وقف إطلاق النار فى غزة

- «الرى»: مشروعات دول حوض النيل لتحسين مستوى معيشة السكان

الصفحة الثانية

- جهود مصرية مكثفة من أجل وقف إطلاق النار فى قطاع غزة

- وفد «الجهاد الإسلامى» فى القاهرة للتشاور.. وإسرائيل تطلب ضمانات أمريكية لإنهاء الحرب.. و«نادى الأسير»: اعتقالات واسعة فى رام الله وجنين وقلقيلية وأريحا

- حرب أوكرانيا: دفاعات «كييف» تُسقط 22 مسيَّرة روسية.. و«موسكو» تحبط هجوماً على الحدود

- «الدفاع الروسية»: أنظمة الدفاع الجوى دمّرت 4 قذائف من راجمات الصواريخ

- رئيس وزراء الهند يقدّم استقالته.. وإيران تستعد للانتخابات بمناظرات بين المرشحين

- «مودى» يخسر الأغلبية ويسعى لتشكيل ائتلاف حكومى جديد مع شركائه

- «مركز المعلومات»: تراجع الدولار عالمياً بسبب لجوء البنوك المركزية لزيادة نسبة الذهب فى احتياطياتها النقدية

- وزير الداخلية يبحث مع نظيره البريطانى تعزيز التعاون الأمنى

- «توفيق»: نحرص على التواصل.. و«كليفرلى»: دور مصر محورى فى أفريقيا والشرق الأوسط

- «صحة النواب» تبحث «صناعة الدواء وتسعيره» بعد ارتفاع «المستلزمات»

الصفحة الثالثة

- «الصحة»: إطلاق المرحلة الثانية لـ«الكشف المبكر عن الأورام السرطانية» بـ9 محافظات.. وإجراء 4.4 مليون استبيان للمتردّدين على «المبادرة»

- رئيس «الرعاية الصحية»: نعتمد على نظام طب الأسرة.. ولدينا توسّعات فى تطبيق منظومة «التأمين الصحى الشامل» بأحدث النظم الطبية العالمية

- «التعاون الدولى»: تغير المناخ أبرز تحديات دول الجنوب

- «المشاط» أمام «القمة الكورية - الأفريقية»: 1.3 مليار دولار حجم التبادل التجارى مع «سول».. ونواصل تبادل الخبرات مع أفريقيا لتحقيق الأمن الغذائى.. ونسعى لتوسيع وتعزيز شراكتنا الاستراتيجية

- «القومية للأنفاق»: الانتهاء من تنفيذ الخط الرابع للمترو 2027

- «جويلى»: يوفّر فرص عمل جديدة ويحسّن مستوى المناطق التى يمر بها.. وضغطنا مدة تنفيذ «مترو الإسكندرية»

- وزارة التموين تبدأ ضخ اللحوم فى 1500 منفذ للبيع

- أستاذ الصيدلة الإكلينيكية بـ«ألبرتا»: حققت إنجازاً بحصول خريج جامعى من الوافدين على جائزة «صيدلى كندا»

الصفحة الرابعة

- البابا تواضروس الثانى: مصر كانت فى طريقها إلى المجهول بعد فوز «مرسى» بالرئاسة.. و«السيسى» منحنا الأمل فى المستقبل

- الأقباط هاجروا فى عهد الإخوان هرباً من الإرهاب وعادوا إليها بعد زوال حكمهم

- حادث كنيسة القديسين سبّب أزمة فى قلب الوطن.. والاعتداء على الكاتدرائية حدث بالتواطؤ.. ورفضت التقاط صور مع «مرسى» لأنى «مش ديكور»

- لجأت إلى التاريخ بعد تنصيبى فى عهد الإخوان لأعرف ما قابله الآباء البطاركة من عثرات.. واطمأننت بأن الله السند فلم أخف

الصفحة الخامسة

- خالد حنفى يستعرض تاريخ «الجماعة الفاشية»

- ضرب الدولة العميقة

- الجماعة استعانت بالطامعين فى رضاها لتصفية خصومها وتمكين كوادرها

- جهَّزت خارطة برموز الدولة فى الوزارات وتم تصنيفهم وفقاً لإمكانية التعامل معهم

- الوثائق أكدت أن الجماعة تخلصت من رؤساء تحرير الصحف القومية ووضعت بدلاً منهم من ينتمون إليها.. ثم كان هدفها الأسمى التخلص من النائب العام عبدالمجيد محمود

الصفحة السادسة

- أحمد رفعت: ماذا نفعل فى مصر منذ 2014؟.. معركة الدولة مع أمراض أطفال مصر!

- محمود خليل: موكب الضراعة

- أحمد إبراهيم: عظماء مصر.. «مشرفة» أعظم علماء الذرة

- أميرة خواسك: حتى لا نفقد أجمل ما فينا

- بلال الدوى: تحديات كبرى أمام «الحكومة القادمة»

- د. خديجة حمودة تكتب: صندوق الدنيا المصرى وحكايات السنين

الصفحة السابعة

- ليلة مونديالية.. «الفراعنة» فى مواجهة ثقيلة أمام «الخيول».. «صلاح والشناوى» يقودان القوة الضاربة.. وتحذيرات من صفقة الأهلى المحتملة

- التاريخ مع «العميد».. قصة تفوق حسام حسن على بوركينا و«العقدة» الأبدية التى صنعها لـ«تراورى»

- ضد مغريات الخليج.. «كولر» يطلب تعديل عقده مع الأهلى.. وتصاعد أزمة «أفشة» 

- الباب يفتح مجدداً.. اتحاد جدة يرصد 200 مليون يورو للتعاقد مع «مو» و«بروين»

الصفحة الثامنة

- سحر الجعارة: «نهى سالم» ضحية النقاب

- «معاً نستعيد كوكبنا».. فخار و«فراعنة» احتفالاً باليوم العالمى للبيئة

- البداية «مليحة».. «شهبا» لمعت فى الموضة والأزياء.. واختارت التمثيل

- جديد «أنور».. حيل ومقالب كوميدية لإيقاف «جوازة توكسيك»

- «الربح آخر همى».. «آيات» تهادى العرسان بورد مجفف

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بقلم أحمد العانوسي