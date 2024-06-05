البابا تواضروس الثاني يستقبل وزير الأديان الصيني في المقر البابوي

استقبل البابا تواضروس الثاني في المقر البابوي بالقاهرة، اليوم الأربعاء، وزير الأديان الصيني شين رويفينج والوفد المرافق له، وممثلي دار الكتاب المقدس في مصر.

الكنيسة القبطية الأرثوذكسية

تحدث البابا عن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، مقدما ملخص لتاريخها وعلاقاتها، وانتشارها الواسع في دول العالم، من بينها الفلبين وإندونيسيا، مشيرًا إلى وجود عدد من الأسر القبطية في الصين.

وأوضح البابا أن المصريين يعيشون معًا في تآخي حول نهر النيل منذ قديم الزمن، وأن علاقتنا طيبة مع البرلمان ومؤسسة الأزهر الشريف، إلى جانب قيادات الطوائف المسيحية الموجودة في مصر.

تفاصيل اللقاء

أشار الوزير الصيني، إلى أن الحكومة الصينية تدعم حرية الأديان، وممارسة كل دين لشعائرهم، لافتًا إلى أنه توجد أديان مختلفة في الصين.

وأعرب شين رويفينج، عن أمله في تقوية الروابط بين دولته والكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

كما تضمن اللقاء، الإشارة إلى أهمية الترويج للسياحة الدينية للصينين إلى مصر، ولا سيما زيارة مسار العائلة المقدسة.

وأثنى البابا على إقدام الصين على السماح بطباعة الكتاب المقدس باللغة العربية في الصين، لخدمة المسيحيين الناطقين بالعربية هناك.