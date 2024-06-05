أستاذ علوم سياسية: جيش الاحتلال الإسرائيلي تآكلت قوته وحربه في جبهة الشمال مختلفة

أكد الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، أنه ولمدة 8 أشهر لم تهدأ جبهة الشمال وهناك قواعد اشتباك وقصف من قبل حزب الله وقوات الاحتلال الإسرائيلي، وكان هناك تصعيد كبير خلال الـ48 ساعة، وكريات شمونة تعرضت للحريق، والقصف وصل لحيفا وعكا والجليل الغربي أصبح فارغا، منوهًا بأن تصريحا من الداخل الإسرائيلي بشأن ضرورة عدم إعادة سيناريو غزة والدخول والقضاء على قوة حزب الله لكي لا يتمكنوا مما تمكن منه حماس في 7 أكتوبر.

جيش الاحتلال الإسرائيلي يواجه مجموعات مسلحة صغيرة

وأشار «الرقب»، خلال لقائه مع الإعلامية سارة حازم، ببرنامج «كل الزوايا»، المُذاع عبر شاشة «أون»، إلى أن قوة إسرائيل تآكلت بشكل كبير جدًا بسبب الحرب على جبهة غزة وجبهة الشمال مع حزب الله، موضحًا أن جيش الاحتلال الإسرائيلي لا يواجه جيشا لكنه يواجه مجموعات مسلحة صغيرة وعملية الاشتباك معها صفري، وصورة الجيش مهزوزة ويشتبك في غزة مع أبرياء، منوهًا بأن جيش الاحتلال تآكلت قوته ولم تعد له قوة ردع.

في لبنان سيكون الأمر مختلفا

وشدد على أنه في لبنان سيكون الأمر مختلفا بشأن تصعيد جيش الاحتلال الإسرائيلي، وهناك العديد من الجبهات التي من الممكن أن تشتعل في هذه الحرب، موضحًا أن الحرب مع حزب الله لن تكون مثلما كانت في حرب 2006، ستكون صعبة على الإسرائيليين.