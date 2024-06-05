البابا تواضروس الثاني: حديث محمد مرسي في لقائي معه «كان بلا معنى»

كشف البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، سبب مبادرته بالاتصال بشيخ الأزهر من أجل مقابلة الرئيس المعزول محمد مرسي، متابعًا: «من كثرة أسئلة الناس عن ماذا سيحدث يوم 30 يونيو قولت أتصل بفضيلة الإمام وهو شخص عزيز علينا ونذهب سويًا للاطمئنان على البلد».

جلسة له مع محمد مرسي

وأضاف «البابا تواضروس»، خلال حواره مع الإعلامي الدكتور محمد الباز على قناة «إكسترا نيوز»: «أجرينا الاتصالات وتم تحديد يوم 18 يونيو الساعة 4 والمقابلة لمدة ساعة، ذهبنا وجلسنا مع الدكتور مرسي، لكن طوال هذه الساعة كاملة الدكتور مرسي هو من كان يتكلم»، مشددًا على أنه تحدث في العديد من الأمور لكن أتذكر أمرين «قال عملنا ترعة في سيناء وهي ترعة السلام وده مشروع مش نافع ومش هيفيد الأرض».

وتابع: «الحاجة الثانية قال ضبطنا شخص معه 600 ألف قرص ترامادول، وكان الحوار كله في هذا الإطار الذي ليس له معنى، وقال محدش عاوز يشغل وكل ما نطلب شخص يمسك مسئولية معينة يرفض، وكان يريد تصدير فكرة المظلومية.. الساعة هتخلص من غير ما نوصل لإجابة على السؤال اللي إحنا جئنا بسببه».