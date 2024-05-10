البابا تواضروس الثاني يستقبل «النور المقدس» بدير الأنبا بيشوي

استقبل البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، «النور المقدس» في المقر البابوي، بدير القديس الأنبا بيشوي العامر بوادي النطرون، بحسب ما نشره المركز الثقافي القبطي.

نشر حساب بطريركية الأقباط الأرثوذكس بالقدس على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» رسالة جاء فيها: «بصلوات قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية وشريكه في الخدمة الرسولية نيافة الحبر الجليل الأنبا أنطونيوس مطران الكرسي الأورشليمي، والشرق الأدنى تم عبور النور المقدس من المعبر إلى الجانب المصري، عن طريق المهندس هاني سعد، وإيهاب عدلي.

وقدّم كهنة وخدام رابطة القدس النور المقدس الذي أرسله الأنبا أنطونيوس إلى البابا تواضروس خلال فترة تواجده بدير الأنبا بيشوي، عقب الاحتفال بعيد القيامة المجيد ويوم الأحد 5 مايو الجاري.