أسعار الأرز في منافذ مبادرة «كلنا واحد».. «اعرف الكيلو بكام؟»

الأرز من السلع المهمة للبيوت المصرية ولا يمكن الاستغناء عنه، نظرًا لأهميته في إعداد كثير من الأطعمة والمأكولات المختلفة، لذا نستعرض في التقرير التالي، أسعاره في منافذ مبادرة «كلنا واحد».

وحرصت وزارة الداخلية على توفير الأرز بأسعار مخفضة من خلال منافذ مبادرة «كلنا واحد» المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية، حتى تصبح السلع كافة في متناول المواطنين.

أسعار الأرز في منافذ كلنا واحد

- كيلو أرز معبأ: 32.95 جنيه.

- كيلو أرز عريض معبأ: 36.95 جنيه.

أسعار السلع في مبادرة كلنا واحد

- كيلو السكر: 27 جنيهًا.

- كيلو مكرونة مختلف الأنواع: 20 جنيهًا.

- لتر حليب لمار كامل أو خالي أو نصف دسم: 39 جنيهًا.

- 2 علبة فول مدمس هارفست 400 جرام: 23 جنيهًا.

- علبة جبنة دومتي كيلو: 71.95 جنيه.

أماكن مبادرة كلنا واحد بالقاهرة

- ميدان رمسيس بالقرب من مسجد الفتح.

- نادي النخيل بشارع جسر السويس بحي عين شمس.

- مجمع الفلكي 14 شارع الفلكي.

- مجمع بورسعيد 315 شارع بورسعيد.

- مجمع الطاهرة أمام مسجد السيدة زينب.

- مجمع البستان 21 شارع البستان باب اللوق.

- مجمع جواد حسني 2 شارع جواد حسني باب اللوق.

- مجمع المعادي محطة تقاطع شارع 9 مع مصطفى كامل.

- مجمع المعادي 15 شارع المعادي ميدان الحرية.

- مجمع طرة بجوار محطة مترو طرة البلد.

- مجمع حدائق حلوان شارع لطفي حدائق حلوان.

- مجمع سوق حلوان 22 شارع حيدر باشا حلوان.

- مجمع دار السلام 5 شارع الفيومي بدار السلام.

- مجمع استراند 182 شارع نوبار عمارة استراند بالقاهرة.

- مجمع الحلمية الجديدة 11 شارع إبراهيم باشا الحلمية.

- مجمع مجلس الأمة 24 شارع علي عبداللطيف مجلس الأمة.

- مجمع حلوان شريف شارع شريف حلوان.

- مجمع المنيرة 10 شارع إسماعيل سرى المنيرة.

- مجمع الدراسة 5 شارع المنصورية الدراسة.

- مجمع سكة راتب 20 سكة راتب الحلمية بالقاهرة.

- مجمع الملك الصالح 167 شارع كورنيش النيل مصر القديمة.

- مجمع ناصر حلوان شارع عبدالعزيز مساكن مصر حلوان.

- مجمع معروف عمارة أ شارع محمد حلمي قصر النيل.

- مجمع الصحفيين 7 شارع إسماعيل الحبروك الصحفيين.

- مجمع باب الخلق 25 شارع بورسعيد القاهرة.

- مجمع المقطم بميدان النافورة المقطم.