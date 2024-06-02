أسعار مبادرة كلنا واحد 2024 مخفضة بنسبة 40% في عيد الأضحى.. اعرف أماكنها

تحرص وزارة الداخلية على تقديم السلع الغذائية بأسعار مخفضة من خلال مبادرة كلنا واحد، خاصة في المواسم المرتبطة بالأعياد والمناسبات، ومع قرب حلول عيد الأضحى المبارك، أطلقت الوزارة المرحلة الـ26 من مبادرة كلنا واحد، والتي انطلقت أمس السبت، لذا يهتم الجمهور بمعرفة أسعار مبادرة كلنا واحد 2024.

أسعار مبادرة كلنا واحد 2024

وحول أسعار مبادرة كلنا واحد 2024، فإنَّ فعاليات المرحلة الـ26 من مبادرة كلنا واحد تُقام تحت رعاية رئيس الجمهورية لمدة شهر لتوفير جميع أنواع السلع الغذائية وغير الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة بنسبة 40%.

توفير السلع الغذائية وغير الغذائية بجودة عالية

وتوفر مبادرة كلنا واحد جميع مستلزمات الأسرة المصرية من السلع الغذائية وغير الغذائية بجودة عالية وبأسعار مخفضة بنسبة تصل إلى 40%، وذلك بالتنسيق مع مختلف قطاعات الوزارة، ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، وذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة.

وأوضحت وزارة الداخلية أنَّ جميع السلع تتوافر بجودة عالية وأسعار مخفضة بالمنافذ والأسواق التجارية الكبرى، مشيرة إلى أنه تم التوسع في أعداد الشركات والسلاسل التجارية المشاركة في المبادرة بإضافة أسواق تجارية كبرى وموردين لحوم وخضار وفاكهة وتجار «جملة وتجزئة»، لتوفير كل السلع الغذائية وغير الغذائية من خلال 2254 منفذا بمختلف محافظات الجمهورية، والتي يمكن معرفتها من خلال الموقع الرسمي لوزارة الداخلية moi.gov.eg.

منافذ مبادرة كلنا واحد

وبالإضافة إلى توافر سلع مبادرة كلنا واحد بالسلاسل التجارية الكبرى، تواصل الوزارة توفير كل السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار مخفضة من خلال 1026 منفذا ثابتا ومتحركا وسرادقات بالميادين والشوارع الرئيسية، وقوافل السيارات الخاصة بمنظومة «أمان» التابعة للوزارة، وذلك لرفع الأعباء عن كاهل المواطنين وتقديم كافة أوجه الرعاية الإنسانية والاجتماعية للمواطنين.

وتواصل وزارة الداخلية توجيه الحملات التموينية للقضاء على متحكري السلع وكل أشكال الغش التجاري، أو أي صورة من صور استغلال المواطنين ورفع أسعار السلع.

أماكن مبادرة كلنا واحد بالقاهرة

- ميدان رمسيس بالقرب من مسجد الفتح.

- نادي النخيل بشارع جسر السويس بحي عين شمس.

- مجمع الفلكي 14 شارع الفلكي.

- مجمع بورسعيد 315 شارع بورسعيد.

- مجمع الطاهرة أمام مسجد السيدة زينب.

- مجمع البستان 21 شارع البستان باب اللوق.

- مجمع جواد حسني 2 شارع جواد حسني باب اللوق.

- مجمع المعادي محطة تقاطع شارع 9 مع مصطفى كامل.

- مجمع المعادي 15 شارع المعادي ميدان الحرية.

- مجمع طرة بجوار محطة مترو طرة البلد.

- مجمع حدائق حلوان شارع لطفي حدائق حلوان.

- مجمع سوق حلوان 22 شارع حيدر باشا حلوان.

- مجمع دار السلام 5 شارع الفيومي بدار السلام.

- مجمع استراند 182 شارع نوبار عمارة استراند بالقاهرة.

- مجمع الحلمية الجديدة 11 شارع إبراهيم باشا الحلمية.

- مجمع مجلس الأمة 24 شارع علي عبداللطيف مجلس الأمة.

- مجمع حلوان شريف شارع شريف حلوان.

- مجمع المنيرة 10 شارع إسماعيل سرى المنيرة.

- مجمع الدراسة 5 شارع المنصورية الدراسة.

- مجمع سكة راتب 20 سكة راتب الحلمية بالقاهرة.

- مجمع الملك الصالح 167 شارع كورنيش النيل مصر القديمة.

- مجمع ناصر حلوان شارع عبدالعزيز مساكن مصر حلوان.

- مجمع معروف عمارة أ شارع محمد حلمي قصر النيل.

- مجمع الصحفيين 7 شارع إسماعيل الحبروك الصحفيين.

- مجمع باب الخلق 25 شارع بورسعيد القاهرة.

- مجمع المقطم بميدان النافورة المقطم.