أسعار مبادرة كلنا واحد 2024 في جميع المحافظات.. تخفيضات تصل إلى 40%

تجذب أسعار مبادرة كلنا واحد 2024 المواطنين للشراء منها بعد وصول نسبة التخفيضات إلى 40%، إذ تشهد أماكن مبادرة كلنا واحد في القاهرة 2024 وجميع المحافظات إقبالًا كبيرًا من الأهالي على شراء احتياجاتهم من السلع الغذائية الأساسية والياميش استعدادًا لاستقبال شهر رمضان 2024 الذي تفصلنا عنه أيام قليلة فقط، فيما أعلنت وزارة الداخلية في بيان لها مضاعفة أعداد المنافذ والسلاسل والمعارض ضمن المرحلة الـ 25 من المبادرة.

وكشفت وزارة الداخلية في بيانها، أنّ أسعار مبادرة كلنا واحد 2024 في المحافظات، تشهد تخفيضًا على كافة السلع الأساسية، والألبان ومنتجاتها، تصل إلى 40%، مؤكدةً إنّ كافة السلع بجودة عالية، وذلك تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

أماكن مبادرة كلنا واحد 2024

ويبلغ عدد أماكن مبادرة كلنا واحد 2024 في جميع المحافظات نحو 2148 معرضًا منها 6 معارض رئيسية، و67 شادرًا، و44 معرضًا فرعيًا، و2031 منفذًا، بالإضافة إلى 1026 منفذ «أمان» ثابت ومتحرك، إذ تفتح أبوابها أمام المواطنين في الفترة من 16 فبراير الجاري، وحتى آخر أيام شهر رمضان المبارك.

أماكن مبادرة كلنا واحد في القاهرة 2024

ويبلغ عدد أماكن مبادرة كلنا واحد في القاهرة 2024 نحو 828 منفذًا ثابت ومتحرك وداخل سلاسل المحال التجارية، إذ يمكن معرفتها بالتفصيل من خلال إتباع الخطوات التالية:

الدخول على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية من خلال الضغط «هنا».

الضغط على «مبادرة كلنا واحد».

تحديد المحافظة «القاهرة».

تحديد الفرع، وستظهر كافة الفروع بالتفصيل.

أماكن مبادرة كلنا واحد في الإسكندرية

وبحسب الموقع الرسمي لوزارة الداخلية، فإنّ أماكن مبادرة كلنا واحد في الإسكندرية تبلغ نحو 266 فرعًا ومنفذًا، ويمكن معرفة عناوينها بالتفصيل من خلال الضغط «هنا».

أماكن مبادرة كلنا واحد في الجيزة

وفيما يخص أماكن مبادرة كلنا واحد في الجيزة، فقد بلغ عدد كافة المنافذ الثابتة والمتحركة و«أمان» نحو 447 منفذًا الضغط «هنا».

أماكن مبادرة كلنا واحد في القليوبية

وجاءت أماكن مبادرة كلنا واحد في القليوبية بنحو 195 منطقة مختلفة، يمكن معرفتها عبر الموقع الرسمي للوزارة من خلال الضغط «هنا».

أسعار مبادرة كلنا واحد 2024

وجاءت أسعار مبادرة كلنا واحد لعددٍ من السلع الغذائية كالتالي: