بعد تسجيل أول وفاة بمتحور إنفلونزا الطيور.. 7 أعراض تدل على الإصابة به

ناقوس خطر جديد يهدد العالم بعدما أكدت منظمة الصحة العالمية وفاة أول إصابة مؤكدة لمتحور أنفلونزا الطيور في المكسيك، الأمر الذي أثار القلق في نفوس العلماء وزاد من مخاوفهم من انتشار جائحة جديدة تشبه كورونا، خاصة أن مرض إنفلونزا الطيور منتشر في العديد من البلدان حول العالم، ولا توجد إجراءات احترازية معلومة للوقاية منه، لذا نستعرض 7 أعراض تدل على خطر الإصابة بانفلونزا الطيور ومتحوراتها، وفق الموقع الرسمي لمنظمة الصحة العالمية.

7 علامات تدل على الإصابة بمتحور إفلونزا الطيور

بعد وفاة أول حالة بمتحور انفلونزا الطيور هناك علامات يجب الانتباه لها تدل على الإصابة به، مثل:

ارتفاع ملحوظ في درجة الحرارة.

الشعور بآلالام في العضلات

الشعور بالتهاب الحلق.

السعال باستمرار.

الإصابة بضيق في التنفس.

الإصابة بصداع مزمن.

المعاناة من التهاب الملتحمة.

أسباب الإصابة بإنفلونزا الطيور

وبحسب الدكتور أمجد الحداد استشاري الحساسية والمناعة لـ«الوطن»، الذي أشار إلى أن الإصابة تحدث بعد التواصل مباشرة مع الطيور المصابة أو الاقتراب بشدة منها أو لمسها، أو لمس براز الطيور المصابة أو الإفرازات الناتجة عن مناطق «الأنف أو العين أو الفم».

ويمكن أن ينتقل الفيروس من شخص مصاب إلى آخر، ولكنها حالة نادرة.

تفاصيل وفاة أول حالة بمتحور انفلونزا الطيور

حالة الوفاة كانت لرجل يبلغ من العمر 59 عامًا، مكسيكي أصيب بمتحور أنفلونزا الطيور في أبريل الماضي بعد معاناة من ارتفاع شديد في درجات الحرارة «الحمي» وصعوبة التنفس وإسهال وغثيان والإعياء العام، لكن المرعب هو أن الحالة المصابة لم تكن لها تاريخ في التعرض للطيور الداجنة أو الحيوانات الأخرى، ما يعني أن المتحور قد بدء ينتقل بوسائل أخرى غير معروفة للعلماء والأطباء.