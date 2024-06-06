انطلاق فعاليات الاحتفال باليوم العالمي في «الثقافة» بمعرض فني (فيديو)

قالت الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة إنّ اليوم تبدأ مجموعة كبيرة من الفعاليات الثقافية والفنية في وزارة الثقافة للاحتفال باليوم العالمي للبيئة وذلك للتوعية المجتمعية بأهمية الحفاظ على البيئة، لافتة أنّ الفعاليات تقوم على تعليم الأطفال كيفية تدوير المخلفات وصنع أشكال فنية منها، إضافة إلى ابتكار مجموعة رسومات تعبر عن كيفية الحفاظ على البيئة.

جاء ذلك في تقرير عرضه برنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي ومنة الشرقاوي وهالة الحملاوي، عن احتفال وزارة الثقافة لأول مرة بأنشطة متنوعة للتوعية بـ«اليوم العالمي للبيئة».

بدوره قال جمال مصطفى رئيس قطاع الآثار الإسلامية: «اليوم نستضيف معرض بديع صنع الله، الذي يرجع إلى وزارة البيئة التي تقدم أفكارا عدة عن البيئة الخضراء، من خلال اللوحات المهمة المُعبرة عن بداعة البيئة المصرية».