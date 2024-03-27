وزارة الثقافة الفلسطينية تعلن صدور الكتاب الثاني من «كتابة خلف الخطوط»

أصدرت وزارة الثقافة الفلسطينية الكتاب الثاني من «كتابة خلف الخطوط» لأربعةٍ وعشرين شاعراً وكاتباً وكاتبة وفناناً ونشطاء في المشهد الثقافي الفلسطيني في غزة، الذي يتناول يوميات الحرب على غزة، وتضمن الكتاب رسومات من أعمال الفنان نواف عمرو.

وزير الثقافة الفلسطيني: الكتاب شهادة حياة وصمود وبقاء

وقال وزير الثقافة الدكتور عاطف أبو سيف في بيان صحفي إن هذا الكتاب الثاني يأتي ضمن سلسلة من الكتابة خلف الخطوط التي أبدع بها عدد من المبدعات والمبدعين، فهذا الكتاب بمثابة شهادة حياة وشهادة صمود وبقاء ونصوص إنسانية صادقة يكتبها ويساهم فيها مجموعة من الكتّاب والفنانين والعاملين في قطاع الثقافة في غزة من واقع تجربتهم ومعايشتهم للحرب، فالمساهمون في هذا الكتاب عاشوا الحرب في غزة التي يقيمون فيها وبعضهم فقد أحباءه وأفراداً من عائلته واضطر للتنقل من مكان لآخر بحثاً عن النجاة.

وأضاف الوزير أبو سيف هذه الشهادات كتبها نخبة من الكتاب والفنانين في غزة من أماكن نزوحهم ومن خيامهم تحكي عنهم وعن حياتهم وتفاصيل بقائهم، كل منهم كتب بلغة وبطريقة مختلفة فمنهم من كتب ما هو أقرب للشعر ومنهم من كتب يومياته على شكل قصة ومنهم من كتب مونولجات وحوارات مسرحية ومنهم من سرد بتأمل واقعاً بات عليه أن يتكيف معه.

شهادات الحرب على غزة

يذكر أن الكتاب يضم شهادات لعدد من الكتاب؛ إبراهيم حمدان، أحمد عاشور، الشهيد أحمد الكحلوت، أكرم الصوراني ، بيسان نتيل ( كاتبة)، حيدر غزالي، خالد شاهين، زهير البلبيسي، سائد حامد أبو عيطة ، شاهيناز غازي أبو شبيكة، شجاع الصّفدي، عبد الرحمن الهبيل، عرب محمد، فداء زياد، كفاح الغصين، محمد أبو كويك ، محمد الزقزوق، محمود روقة، ميسا عصفور، نجوى شمعون، نهيل مهنا، هاني موسى، ياسمين نصر العابد، يسري الغول.