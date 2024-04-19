طلعت عبدالقوي يشيد بجهود وزارة الثقافة في تنفيذ مخرجات الحوار الوطني

أشاد الدكتور طلعت عبدالقوي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، بجهود وزارة الثقافة الحثيثة في تنفيذ مخرجات الحوار الوطني، واصفًا خطوة رفع آلية تنفيذ مخرجات لجنة الثقافة بالحوار الوطني، بأنها خطوة إيجابية مهمة، تعكس جدية الحكومة المصرية في الاستجابة لتوصيات الحوار، وتحويلها إلى برامج وأنشطة ملموسة على أرض الواقع.

تسريع وتيرة تنفيذ توصيات الحوار الوطني

أكد «عبدالقوي» في تصريحات لـ«الوطن»، أن هذه الخطوة تؤكد حرص الحكومة المستمر على تسريع وتيرة تنفيذ توصيات الحوار الوطني، وتحقيق أهدافه المرجوة على النحو المنشود.

وأشار عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إلى أن تنفيذ مخرجات الحوار الوطني، يساهم بشكل كبير في دعم مسيرة الحوار في المرحلة الثانية، ويعكس حرص الحكومة المصرية على تعزيز المشاركة الشعبية، وبناء مستقبل أفضل لمصر.

تعاون مثمر بين وزارة الثقافة والمجتمع المدني

أشاد الدكتور عبدالقوي، بالتعاون المثمر بين وزارة الثقافة والمجتمع المدني في تنفيذ مخرجات الحوار الوطني، مؤكدًا أن هذا التعاون ضروري لضمان نجاح عملية التنفيذ، وتحقيق الأهداف المرجوة من الحوار الوطني.