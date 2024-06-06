10 مزايا في الموازنة العامة الجديدة.. زيادة رواتب ودعم ومنح اجتماعية

تشهد الموازنة الجديدة للعام المالي 2024-2025، التي وافق عليها مجلس النواب نهائيا، 10 مزايا، تتنوع بين دعم ومنح خاصة بالمزايا الاجتماعية، بخلاف أكبر زيادة في الأجور والمعاشات، التي تقدر بـ575 مليار جنيه، مقابل 494 مليار جنيه في العام المالي 2023-2024، بإجمالي زيادة نحو 105 مليارات، يتم تخصيصها للأجور والمكافآت والحوافز للعمال بأجهزة الموازنة العامة للدولة.

ونستعرض تفاصيل الـ10 مزايا في الموازنة الجديدة، المقرر تطبيقها بعد عيد الأضحى المبارك، وبداية يوليو المقبل.

مزايا الموازنة الجديدة للعام المالي 2024-2025

- 635,9 مليار جنيه زيادة لمخصصات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، بإجمالي معدل نمو 19,3% مقارنة بالعام المالي 2023-2024.

- 154,5 مليار جنيه زيادة خاصة لمخصصات دعم المواد البترولية.

- 134,2 مليار جنيه زيادة لدعم السلع التموينية.

- 40 مليار جنيه مخصصة إلى معاش الضمان الاجتماعي وتكافل وكرامة، بإجمالي زيادة نحو 9 مليارات جنيه مقارنة بموازنة العام المالي 2023-2024.

- 11,9 مليار جنيه مخصصة إلى الإسكان الاجتماعي.

دعم ومنح للمزايا الاجتماعية

- 3,5 مليار جنيه مخصصة لدعم توصيل الغاز الطبيعي للمنازل.

- 18,4 مليار جنيه مخصصة إلى الأدوية والتأمين الصحي وعلاج غير القادرين على نفقة الدولة.

- 2,4 مليار جنيه مخصصة إلى دعم منظومة التأمين الصحي الشامل في المحافظات التي يتم التطبيق فيها ودعم غير القادرين.

- 15.4 مليار جنيه مخصصة للهيئة العامة للرعاية الصحية.

- 214,2 مليار جنيه مخصصة إلى صالح الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، وسداد دعم الخزانة لأصحاب المعاشات.

وكان المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب أعلن موافقته النهائية على مشروع الموازنة العامة للعام المالي الجديد 2024-2025 التي تتضمن أكبر زيادة في الأجور والمعاشات، مضيفًا خلال الجلسة العامة للمجلس، إنّ التقرير العام سيحال إلى الحكومة لاتخاذ اللازم بشأنه، وكذلك الملاحق الثلاثه له بالتوصيات وعلى اللجان المختصة متابعة ما تم الانتهاء منه.