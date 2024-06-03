«النواب» يستكمل مناقشة الموازنة وخطة التنمية الجديدة للدولة اليوم

يستكمل مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، اليوم، مناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024/ 2025، إذ يجرى التصويت على 59 مشروع قانون، تمهيدًا لإقرارها، وبدء العمل بها مطلع الشهر المقبل.

مناقشة الموازنة بحضور معيط

وبدأ مجلس النواب أمس المناقشات العامة لمشروع الموازنة التي تضمنت أكبر ايرادات في تاريخ الموازنة، والتي تتجاوز تريليون جنيه و600 مليار إضافة إلى تحقيق أكبر فائض أولي في تاريخ الموازنة بنسبة 3.5% بما يتجاوز 560 مليار جنيه.

ويقر مجلس النواب أيضا موازنة البرلمان بمجلسي النواب والشيوخ، بعد موافقة اللجنة العامة للمجلس على مشروع قانون موازنة مجلس النواب الجديد، وذلك بالتصويت على أبواب الموازنة.

بداية العمل بالموازنة أول يوليو

ويجرى التصويت على الموازنة العامة، إذ يستعرض الدكتور فخري الفقي، رئيس اللجنة مشروعات، ربط قوانين الموازنة ليتم التصويت علي أبوابها، وتتضمن الموازنة العامة الجديدة للدولة للعام المالي المقبل نحو 636 مليار جنيه، بما يعادل 3.6% من إجمالي الناتج المحلي، مقارنة بنحو530 مليار جنيه بالعام المالي الجاري، الذي ينتهي في يونيو الحالي، ليبدأ العمل بالموازنة الأول من يوليو المقبل.