نقيب العاملين بالنيابات: نمتلك فرصا كبيرة في تصدير العمالة المصرية للخارج

شارك وفد رسمي من النقابة العامة للعاملين بالنيابات والمحاكم، برئاسة كريم عبدالباقي، في مؤتمر منظمة العمل الدولية، وذلك بحضور أطراف العمل الثلاثة، بمشاركة ممثلين عن 180 دولة حول العالم، وذلك ضمن الأجندة التي وضعها مجلس الإدارة، من أجل الاشتباك مع كل الفاعليات الخاصة بالعمال محليًا ودوليًا، لكسب المزيد من الخبرات الفنية والعلمية.

وقال رئيس النقابة: «لدينا تصور كامل حول مشاركة نقابة العاملين بالنيابات والمحاكم مؤتمر منظمة العمل الدولية هذا العام وتركيزنا حول القضايا التي تبناها المؤتمر، ويأتي في المقدمة القضية الفلسطينية، وتسليط الضوء على الدور المصري الذي تقوم به الدولة لحل القضية الفلسطينية ووقف الحرب».

وأشار إلى أهمية مشاركة مصر هذا العام في توقيت شديد الصعوبة، بسبب التوترات التي تشهدها المنطقة، وتستلزم معها الالتفاف حول القيادة السياسية، والبحث عن وسائل لدعم القرار المصري، فيما يتعلق بالقضايا الإقليمية.

مؤتمر منظمة العمل الدولية

وأضاف: «كلمة وزير العمل في المؤتمر، كانت معبرة عن كل ما يجول في رأس الوفد المصري المشارك علي مستوي النقابات واصحاب الاعمال، حيث عكست الدور المصري الذي تلعبة في وقت شديد الحساسية لضمان حق الشعب الفلسطيني وكشف حرب الإبادة الجماعية التي تُمارس ضد الشعب الفلسطيني».