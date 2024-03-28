رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

دراما المتحدة

«العاملين في النيابات والمحاكم» تنظم حفلا لتكريم الموظف المثالي

كتب:

سهيلة هاني
11:04 ص | الخميس 28 مارس 2024
جانب من الحفل

جانب من الحفل

نظمت النقابة العامة للعاملين في النيابات والمحاكم برئاسة كريم عبدالباقي، حفل تكريم الموظف المثالي، ومنحهم شهادات تقدير، وذلك تحت رعاية المستشارة رشا محمود منصور رئيس محكمة حلوان الابتدائية.

حفل تكريم الموظف المثالي 

وشهد الحفل تكريم الأمهات المثاليات من أبناء العاملين والموظف المثالي من بين العاملين بمحاكم ونيابات جنوب القاهرة وحلوان.

وقال رئيس النقابة العامة: «بدأنا عهدا جديدا مع أعضاء النقابة العامة ونعمل على خدمتهم في مواقع العمل كافة والتواصل الدائم معهم وتقديم أفضل الخدمات لهم ودعمهم، موضحا أنّ فكرة تكريم الموظف المثالي من المكاسب المعنوية التي يسعد بها الموظف وتدفعه لمواصلة العمل وتقديم أفضل ما لديه من أجل المواطن.

اقرأ المزيد:

جهاز مدينة القاهرة الجديدة يُكرم الموظف المثالي عن شهر أبريل 2023

تفاصيل مسابقة الموظف المثالي 2022 من وزارة الأوقاف وشروط الاختيار

استكمال المقابلات الشخصية لمرشحي مسابقة الموظف المثالي بجامعة حلوان

شركة تكافئ الموظف المثالي في 2020 باشتراك مجاني على «نتفلكس» و«بي إن»

عمرو الليثي يدعم عمال ممشى «أهل مصر» بجوائز مالية تصل لـ10 آلاف جنيه
بقلم سهيلة هاني