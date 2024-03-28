«العاملين في النيابات والمحاكم» تنظم حفلا لتكريم الموظف المثالي

نظمت النقابة العامة للعاملين في النيابات والمحاكم برئاسة كريم عبدالباقي، حفل تكريم الموظف المثالي، ومنحهم شهادات تقدير، وذلك تحت رعاية المستشارة رشا محمود منصور رئيس محكمة حلوان الابتدائية.

حفل تكريم الموظف المثالي

وشهد الحفل تكريم الأمهات المثاليات من أبناء العاملين والموظف المثالي من بين العاملين بمحاكم ونيابات جنوب القاهرة وحلوان.

وقال رئيس النقابة العامة: «بدأنا عهدا جديدا مع أعضاء النقابة العامة ونعمل على خدمتهم في مواقع العمل كافة والتواصل الدائم معهم وتقديم أفضل الخدمات لهم ودعمهم، موضحا أنّ فكرة تكريم الموظف المثالي من المكاسب المعنوية التي يسعد بها الموظف وتدفعه لمواصلة العمل وتقديم أفضل ما لديه من أجل المواطن.