عبدالرحيم الليثي: إسرائيل تعاني من عزلة دولية بسبب جرائمها في حق الشعب الفلسطيني

قال عبدالرحيم الليثي، مساعد رئيس تحرير الوطن، إن العالم يبحث عن حل للقضية الفلسطينية منذ أشهر، ومصر منذ اللحظة الأولى تدعم وقف إطلاق النار، وهي أكثر دول العالم تقديمًا للمساعدات، ومستمرة في إدخالها، وتشترط على إسرائيل دومًا أن يكون إدخال المساعدات بالتنسيق بين السلطة الفلسطينية ومصر.

إسرائيل باتت معزولة

وأوضح «الليثي»، خلال لقاء مع برنامج «الصحافة live»، المُذاع عبر شاشة «extra live»،أن الصحف الأمريكية تتحدث عن أن إسرائيل باتت معزولة عن العالم، وأنها مجرمة بحق الشعب الفلسطيني، والعالم أصبح مؤمنًا بحل الدولتين، ولكن إسرائيل وحدها التي ترفض حتى الاعتراف بدولة فلسطينية، متابعًا: «المجتمع الدولي بدأ في الانقلاب على إسرائيل».

معابر غزة

وعلق على بحث الاستعدادات الجارية لـ«مؤتمر غزة»، مشددًا على أن هذا المؤتمر يأتي في وقت مهم جدًا تقطعت بالشعب الفلسطيني كل السبل، موضحًا أن المعابر أغلقت بسبب الجيش الإسرائيلي والميناء الأمريكي لم يكن قادرًا على إدخال مساعدات بنفس قدر الشاحنات التي تدخل من معبر رفح الفلسطينية.

وأشار إلى أن مصر دعت الأمم المتحدة والأشقاء في الأردن لهذا المؤتمر ليكون هناك تنسيقًَا لإدخال المساعدات سواء بريًا أو من خلال الإسقاط الجوية؛ لإيصال المساعدات إلى الشعب الفلسطيني، موضحًا أن هذا المؤتمر يصل لتفهمات تزيد من عدد الشاحنات وكميات المساعدات التي تدخل إلى القطاع.

وأضاف عبدالرحمن الليثي، أن الأمم المتحدة تضغط على إسرائيل لإيصال المساعدات إلى كل مناطق قطاع غزة، كما أنّ مصر استغلت قدرات الأمم المتحدة من أجل إيصال مساعدات كبيرة.