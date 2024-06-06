«تعليم القاهرة» تفتح باب التقدم للقبول في المدارس الرياضية.. اعرف الشروط

أعلنت مديرية التربية والتعليم في القاهرة، فتح باب التقدم لقبول دفعة جديدة بالمدارس الرياضية للعام الدراسي 2024-2025، بمدرسة «أبو بكر الصديق الرياضية بنين والسيدة حنيفة السلحدار بنات» حيث تسحب الملفات في الفترة من 9-6-2024 حتى 13-7-2024، وتبدأ الاختبارات بمدرسة أبو بكر الصديق الرياضية اعتبارا من 8-8-2024 حتى 15-8-2024، بينما تبدأ بمدرسة السلحدار الرياضية اعتبارا من 24-8-2024 حتى 29-8-2024.

شروط الالتحاق بمدرسة أبو بكر الصديق الرياضية بنين

-أن يكون الطالب ناجحا في الصف السادس الابتدائي.

- اجتياز الكشف الطبي «نظر - صدر - صورة تحليل دم كامل - اختبار ذكاء »

- اجتياز الاختبارات « بدنية - مهارية - الثقافة الرياضية»

شروط الالتحاق بمدرسة السيدة حنيفة السلحدار الرياضية بنات

- أن تكون الطالبة ناجحة في الصف السادس الابتدائي.

- اجتياز الكشف الطبي «نظر - صدر - صورة تحليل دم كامل - اختبار ذكاء»

- اجتياز الاختبارات «بدنية - مهارية - الثقافة الرياضية»

ويتم القبول بالمرحلة الثانوية للحاصلين على بطولات الجمهورية في الألعاب الرياضية المختلفة.