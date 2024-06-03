وظائف للمعلمين في المدارس اليابانية.. اعرف إجراءات التعاقد للمتقدمين

أعلنت وحدة المدارس المصرية اليابانية التابعة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الشروط العامة وإجراءات التعاقد على وظائف المعلمين للعمل بالمدارس المصرية اليابانية للعام الدراسي المقبل 2025.

وظائف للمعلمين في المدارس اليابانية

وأوضحت الوزارة الضوابط التي يجب توافرها عند تسجيل البيانات على بوابة التقدم، كما يلي.

- التأكد من ملء البيانات المطلوبة في كل فقرة والإجابة على الأسئلة وحفظ البيانات وإتمام التسجيل بنجاح.

- أن يكون المتقدم مصري الجنسية وحسن السير والسلوك ولم يسبق اتهامه في جرائم مخلة بالشرف أو تمنع تعامله مع الأطفال.

- كل متقدم له فرصة واحدة للتقدم على المنصة ولا يجوز إعادة التسجيل مرة أخرى بعد الخروج من المنصة.

- الإجابة على الأسئلة بالكامل في الوقت المحدد وإلا ضاعت الفرصة الوحيدة في التقدم علما بأنّ التقييم على المنصة يتم إلكترونيا دون تدخل بشرى ويعتمد على ما أدخله المتقدم من بيانات.

- على كل متقدم التأكد من صحة البيانات التي يدخلها على الاستمارة وأي بيانات مخالفة عند مراجعتها مع الأوراق الثبوتية تؤدي إلى الاستبعاد فورا، ولن يكون للمتقدم الحق في الرجوع على الوزارة أو الوحدة بأي حق قانوني.

- يجب الالتزام بالشرائح العمرية وسنوات الخبرة لكل متقدم، على ألا يزيد السن عن الحد المقرر لكل فئة في الأول من أكتوبر 2024.

- حال الإشارة إلى شهادات علمية أو شهادات خبرة يجب التأكد من اعتماد الأوراق من الجهة الرسمية المصدرة للشهادة، ومن يخالف ذلك يعرض نفسه للاستبعاد نهائيًا.

- إجادة اللغة الإنجليزية لوظائف الإدارة المدرسية وللمعلمين للتخصصات Math, Science, English and KG إجبارية ويجب تقديم ما يثبت ذلك، علماً بأنّ المقابلة الشخصية للإدارة المدرسية ولهذه التخصصات ستكون باللغة الإنجليزية فقط.

- إثبات الخبرات التعليمية والتربوية أمر أساسي عند المقابلة الشخصية بالنسبة للإدارة المدرسية وبالنسبة للمعلمين يجب وجود خبرة بالعمل داخل الفصول الدراسية بشكل مثبت.

إجراءات القبول بشكل مبدئي

- يتم الاختيار المبدئي بناء على الأعلى تقييما في كل مراحل عملية التقدم وأهمها الإجابة على الاختبارات على منصة التقدم وسيتم التواصل فقط مع من حقق معايير الاختيار المبدئي عن طريق البريد الإلكتروني أو رقم الهاتف المسجل في استمارة التقدم وسيتم دعوة من تم اختيارهم بشكل مبدئي لمقابلة شخصية لمراجعة الأوراق الثبوتية وعقد مقابله شخصية في التخصص ومحاكاة لشرح موضوع في مجال التخصص واختبار لغة إنجليزية.

- يتم احتساب كل التقييمات لكل متقدم وسيتم الترتيب من الأعلى في كل التقييمات لتكون لهم الأولوية في الاختيار ووفق التخصصات والأعداد المطلوبة لكل مدرسة.

- لا يجوز النقل للمعلمين والإداريين والإدارة المدرسية بالمدرس المصرية اليابانية لأن كل مدرسة وحدة مستقلة في العاملين بها ولا يجوز تقديم طلبات للنقل من مدرسة إلى مدرسة، وأي طلب بهذا المعنى يتم رفضه مباشرة ولا يتم النظر له لمخالفته لوائح العمل بالمدارس ويتم التعاقد مع كل متقدم على المدرسة التي تم التقدم إليها فقط وفق القرارات والقواعد المنظمة لذلك.

الخطوات الإجرائية للتعاقد

يتم التعاقد مع كل من تم اختياره بشكل نهائي كما يلي.

- إجراء عملية التعاقد مع من تم اختيارهم في إطار القواعد المنظمة للقانون رقم 12 لسنة 2003 بالنسبة لمن تم اختيارهم مع غير العاملين بوظيفة حكومية.

- توقيع خطاب التزام مع العاملين بالحكومة من خلال تقديم صورة من أمر تنفيذي بإجازة دون راتب لمدة عام أو بنظام المأمورية وتكون المسؤولية القانونية أثناء سريان خطاب الالتزام وفق لوائح العمل بالمدارس المصرية اليابانية فقط.

- وبالنسبة للعاملين بالأزهر الشريف لن يتم التعاقد إلا من خلال تقديم أمر تنفيذي بإجازة قانونية دون راتب.

- للعمل بالداخل أو أي قرار لا يشترط عدم العمل أثناء الإجازة.

- على غير العاملين بالحكومة تقديم صورة من استمارة 6 من جهة العمل السابقة أو طبعة من الرقم التأميني لمن ليس له ملف تأميني في جهة عمل أخرى.

- إجراءات ما بعد التعاقد سيتم القيام بالعمل بالمدرسة المختارة ويكون على العامل الالتزام بكل قواعد ولوائح العمل التي تطبقها المدرسة وكذلك يتم تطبيق قاعدة فترة الاختبار على كل العاملين وفق قانون 12 لسنة 2003.

- سيتم عمل تقييم لكل عامل في الشهور الثلاث الأولى، كل شهر على حدة وبناء على نتائج التقارير منفصلة أو مجمعة بعد أول شهر أو في نهاية الأشهر الثلاثة، وحال عدم إثبات الجدارة المهنية أو السلوكية، سيتم إنهاء التعاقد فورا واعتباره كأن لم يكن وسيتم اختيار بديل من قائمة الانتظار.

- بعد انتهاء الشهور الثلاثة الأولى سيتم عمل تقييم شهري على مدار مدة التعاقد وقبل نهاية مدة التعاقد بشهر يتم إخطار المتعاقدين بمستويات تقييمهم، ومن لم يحقق المستوى المطلوب سيتم إخطاره بإنهاء التعاقد قبل بداية الشهر الأخير من التعاقد بعد تطبيق الشروط والأحكام الواردة بالقانون رقم 12 لسنة 2003.

- في حالة إيجابية التقرير السنوي سيتم التعاقد لمدة عام جديد بإجراءات جديدة.

- سيحصل جميع العاملين على رواتب تخضع لهيكل الرواتب الخاص بالمدارس المصرية اليابانية والذي يُعرض على العامل قبل التوقيع على العقد.

- يتم إضافة بدلات بأنواعها حسب ظروف كل مدرسة وطبقا للائحة الداخلية المحددة مسبقا للمدارس المصرية اليابانية.

- التأمين الطبي إجباري للعاملين بالمدارس ويتم خصم مبلغ التأمين ويخطر به العاملين قبل الخصم.

- التقدم للعمل بالمدارس المصرية اليابانية عبر البوابة الإلكترونية فقط وهو إجراء خاص بالمدارس المصرية اليابانية والتي سيتم تشغيلها العام الدراسي 2024-2025 على ألا تطبق القواعد علي أي مدارس أخرى تابعة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

- لوحدة المدارس المصرية اليابانية وشركة الإدارة تغيير مقر العمل وفق مقتضيات العمل ولا يجوز للموظف الاعتراض على هذا التغيير تحت أي مسمى.

- وجوب التأكيد على كل متقدم بإدخال بياناته بشكل صحيح خاصة البريد الإلكتروني ورقم التليفون المحمول وأي مستندات سيشير إليها، وأي مخالفة لذلك تؤدى إلى المساءلة القانونية والاستبعاد ولن يكون للمتقدم حق إعادة التقدم مرة أخرى أو الرجوع على الوزارة بأي حق قانوني.