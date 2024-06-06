3 قرارات مهمة اليوم للرئيس عبدالفتاح السيسي في الجريدة الرسمية

نشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر صباح اليوم، 3 قرارات جمهورية للرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن الموافقة على منحة أوروبية بقيمة 50 مليون يورو من أجل حياة كريمة بالمناطق الريفية، والموافقة على تعيين 4 أعضاء في التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، والموافقة على الخطابات المتبادلة لمشروع الطاقة الذكية ضمن برنامج «نوفي».

قرارت الرئيس السيسي في الجريدة الرسمية

ونشرت الجريدة الرسمية القرار الجمهوري بالموافقة على منحة أوروبية بقيمة 50 مليون يورو من أجل «حياة كريمة» بالمناطق الريفية، وأصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرار رقم 5 لسنة 2024 بشأن الموافقة على منحة الاتفاق التمويلي بمبلغ 50 مليون يورو الخاص ببرنامج الاتحاد الأوروبي من أجل حياة كريمة - مكافحة الفقر متعدد الأبعاد في المناطق الريفية بمصر.

وكان مجلس النواب قد وافق على هذا القرار بجلسته التي عقدت في 2 فبراير الماضي.

التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي

وشملت القرارات تعيين 4 أعضاء بمجلس أمناء التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، ونشرت الجريدة الرسمية أسماء أعضاء بمجلس أمناء التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، من ذوي الخبرة، وذلك لمدة أربع سنوات.

وجاءت أسماء الأعضاء كالتالي:

1- المهندس خالد محمود عبد العزيز - وزير الشباب والرياضة السابق.

2- الدكتور محمد فايز فرحات - رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام.

3- فاطمة سيد أحمد - عضو الهيئة الوطنية للصحافة.

4- الدكتورة مايا محمد عبد المنعم مرسى - رئيس المجلس القومي للمرأة.

الخطابات المتبادلة لمشروع الطاقة الذكية

كما نشرت الجريدة القرار الجمهوري بالموافقة على الخطابات المتبادلة لمشروع الطاقة الذكية ضمن برنامج «نوفي»، إذ أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرار رقم 24 لسنة 2024 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة لمشروع الطاقة الذكية ضمن برنامج نوفي - محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة الصالح وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة كقرض بقيمة 50 مليون يورو ومنحة قيمتها 3 ملايين يورو.

وكان مجلس النواب قد وافق على هذا القرار بجلسته التي عقدت في 10 مارس الماضي.