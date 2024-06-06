خطوات الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي بالرقم القومي.. الإعلان الـ14

على مدار الشهور القليلة الماضية، اهتم الكثيرون بالاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي بالرقم القومي الإعلان 14، إذ يحرص المتقدمين في هذا الإعلان على معرفة الموقف الخاص بهم من حصولهم على شقة الإسكان الخاصة بهم، وتحديدًا بعد بدء الاستعلام في بعض المدن الخاصة بذلك الإعلان، إذ يتخوف المتقدمين له من رفض الطلب الخاص بهم لأي سبب من الأسباب أو نتيجة لعدم توافر الشروط في المتقدمين.

وتتيح وزارة الإسكان للمواطنين المتقدمين لشقق الإسكان، فرصة الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي بالرقم القومي الإعلان 14 إلكترونيًا، ونوضح من خلال هذا التقرير كيفية الاستعلام عبر الموقع الإلكتروني لصندوق الإسكان الاجتماعي، كالتالي:

خطوات الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي بالرقم القومي الإعلان 14

وهناك عدة خطوات يجب أن يتم اتباعها لـ الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي بالرقم القومي الإعلان 14، وتتمثل في الآتي:

- يستعلم الراغب من خلال الدخول إلى الموقع الإلكتروني الخاص بصندوق الإسكان الاجتماعي عبر محرك البحث جوجل أو مباشرة من خلال الرابط.

- وبمجرد الدخول للموقع تظهر الصفحة الرئيسية الخاصة به، لاختيار الأيقونة الخاصة بالاستعلام عن الوحدات السكنية المحجوزة.

- ويُدخل الراغب في الاستعلام الرقم القومي الخاص به في الخانة المخصصة لذلك، ثم بعد الانتهاء يتم الضغط على «بحث».

- وتظهر أمام المستعلم حالة الشقة السكنية التي حجزها مسبقًا، ليظهر له إذا كان في مرحلة الاستعلام أو انتظار الاستعلام.