«الإسكان»: توصيل المرافق لـ28 وحدة سكنية و600 فدان في «قنا الجديدة»

تنفذ وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مشروعات متنوعة بمدينة قنا الجديدة «سكنية، وخدمية، ومد شبكات الطرق والمرافق والكهرباء»، وغيرها من المشروعات التنموية؛ لتحسين الخدمات المقدمة للسكان، وجذب المواطنين للإقامة بالمدينة، ورفع نسب الإشغال بها.

توصيل المرافق

وأوضحت الوزارة، أنّه يجرى توصيل المرافق لـ600 فدان بالتوسعات الجنوبية الشرقية للمدينة، لخدمة أراضي الإسكان المتوسط، و28 عمارة سكنية بالمبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين.

استكمال الأحياء السكنية

وأضافت الوزارة، أنه جارٍ استكمال للحي السكني الثالث والحي السكني الرابع، والمنطقة السياحية والترفيهية، إضافة إلى تركيب لافتات إرشادية للمحاور الرئيسية والميادين وشوارع الأحياء السكنية الأول والثاني، وشبكة كهرباء مركز خدمات المدينة، وطرح تنفيذ شبكات الكهرباء لعدد من المناطق، إضافة إلى تنفيذ الأعمال المتبقية من المرحلة الأولى لمحطة معالجة الصرف الصحي.

مشروعات متنوعة في البنية الأساسية

من جهته أكد جهاز مدينة قنا الجديدة، أنّه جرى تنفيذ عدة مشروعات مشروعات خدمية بالمدينة وهي:

- تشغيل 6 أسواق تجارية بالمدينة، ويجرى حاليًا إضافة 3 أسواق أخرى.

- تشغيل 6 مدارس حكومية، و4 مدارس خاصة، إضافة إلى مدرستين تحت الإنشاء.

- تشغيل 6 حضانات، وجارٍ تشغيل حضانتين.

- تشغيل وحدتين صحيتين.

- تشغيل مكتب بريد.

- تشغيل محطة خدمة وتموين سيارات.

- تشغيل وتخصيص أراضٍ لتنفيذ مشروعات خدمية متنوعة.