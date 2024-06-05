«الإسكان»: جار تنفيذ 700 وحدة سكنية بـ«سكن لكل المصريين» في قنا الجديدة

يواصل الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، متابعة سير العمل في المشروعات بمدينة قنا الجديدة، والتي تشمل مشروعات سكنية وخدمية متنوعة، ومد شبكات الطرق والمرافق والكهرباء، وغيرها من المشروعات التنموية.

700 وحدة سكنية جديدة

ولفت وزير الإسكان إلى أنه جارٍ تنفيذ أكثر من 700 وحدة سكنية ضمن المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين في قنا الجديدة، بالإضافة إلى 5972 وحدة سكنية تمّ تنفيذها بالفعل، مبينا أنَّه يتمّ مد شبكات (مياه - ري - صرف - طرق فرمة) للمنطقة الصناعية والحرفية، مع بدء تنفيذ أعمال المرافق لمنطقة 600 فدان بالتوسعات الجنوبية الشرقية للمدينة.

تطوير الخدمات

وأوضح أنه جارٍ تنفيذ أعمال الطرق للحيين السكنيين (3 - 4) والمنطقة السياحية والترفيهية، مع تركيب لافتات إرشادية، وشبكة كهرباء مركز خدمات المدينة، وتنفيذ شبكات الكهرباء في عدد من المناطق، فيما تمّ تنفيذ 6 أسواق تجارية، وجارٍ تنفيذ 3 أسواق أخرى، مع تشغيل 6 مدارس و4 مدارس خاصة، و6 حضانات، ووحدتين صحيتين، ومكتب بريد، ومحطة خدمة وتموين سيارات.

وأكد الجزار التزام الحكومة بتوفير سكن لكل المصريين من خلال تنفيذ مشروعات سكنية ميسورة التكلفة في مختلف أنحاء البلاد، مشيرًا إلى أنَّ مدينة قنا الجديدة تحظى باهتمام كبير من حيث التطوير والخدمات المقدمة لسكانها.