«الإسكان» تطرح 206 قطع أراضٍ جديدة ضمن برنامج «مسكن» في مدينة سوهاج الجديدة

يشهد برنامج «مسكن» في مدينة سوهاج الجديدة طرح 206 قطعة أرض جديدة للشراء، وذلك ضمن جهود هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتوفير فرص سكنية ميسورة التكلفة للمواطنين.

وتفقد المهندس أمين غنيم نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية مدينة سوهاج الجديدة مؤخرًا لمتابعة سير العمل في المشروعات الجاري تنفيذها، بما في ذلك مشروعات الإسكان والبنية التحتية والخدمات.

تنفيذ 7656 وحدة سكنية وتخصيص 7024 وحدة أخرى

وأشاد غنيم بالتقدم الكبير الذي تمّ إحرازه في مشروعات الإسكان، إذ جرى الانتهاء من تنفيذ 7656 وحدة سكنية، وتخصيص 7024 وحدة أخرى، بينما يجري تنفيذ 1188 وحدة جديدة في منطقة التوسعات الجنوبية.

وإلى جانب طرح قطع الأراضي الجديدة، أعلنت الهيئة أيضًا عن استكمال أعمال تنفيذ مستشفى شفاء الأطفال بمركز خدمات المدينة، والذي تبلغ طاقته 263 سريرًا ويخدم أبناء محافظة سوهاج والمحافظات المجاورة.

توفير خدمات عالية الجودة للمقيمين

كما تفقد «غنيم» محطة تنقية مياه الشرب ومحطة معالجة الصرف الصحي في المدينة، مؤكدًا التزام الهيئة بتوفير خدمات عالية الجودة للمقيمين.

وتأتي هذه الجهود ضمن خطط الهيئة الطموحة لتطوير مدينة سوهاج الجديدة وتحويلها إلى مجتمع عمراني متكامل يلبي احتياجات المواطنين.