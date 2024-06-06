الفنان العالمي فان ديزل يحقق أمنية طفل مصاب بسرطان الدم.. ماذا فعل؟

مواقف إنسانية عديدة سطرها النجم العالمي فان ديزل، كان آخرها التقاطه صورة مع طفل يبلغ من العمر 4 أعوام يعاني من سرطان الدم، وذلك بعدما شاركت والدة الطفل صورة عبر حسابها الشخصي على إنستجرام، يظهر نجلها بزي لشخصية فيلم ديزل في سلسلة أفلام Fast & Furious، الأمر الذي حاز على إعجاب النجم الشهير ليقرر الالتقاء بذلك الطفل على الفور.

فان ديزل يلتقي بطفل مصاب بسرطان الدم

في واقعة إنسانية التقى النجم العالمي فان ديزل، بطفل في عمر الرابعة، يحبه كثيرًا متعلقًا بشخصياته التمثيلية، ليكن أمله الوحيد هو لقاءه، ليلبي طلبه ويذهب إليه، الأمر الذي نال إعجاب الكثيرين، خاصة بعد ما نشرت الأم عبر حسابها الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي إنستجرام، صورة لطفلها بصحبة فان ديزل.

لتعلق الأم على تلك الصورة «الأطفال في عمر الرابعة، يعشقون الرسوم المتحركة، إلا أن ابني يحب السيارات والمعارك الحقيقة وما يقدمه فان ديزل».

مواقف إنسانية أخرى للفنان فان ديزل

لم يكن ذلك الموقف الإنساني الوحيد في حياة الفنان فان ديزل، إلا أنه قدم الكثير، لعل أبرز ما فعله، ولا يزال جمهوره يثني عليه لذلك الأمر، هو الإهداء الذي يقدمه للنجم العالمي بول واكر، والذي كان يشاركه الأجزاء السابقة من سلسة أفلام fast & furios، والذي توفي في حادث سيارة، منها اهداء الجزء الثامن إلى روحه.

تبرع بالدم لزوجته

وفي حياة فان ديزل الشخصية بالرغم من انفصاله عن زوجته، إلا أنه بمجرد علمه بتعرضها لحادث وحاجتها للتبرع بالدم، فلم يتردد ليذهب لها على الفور، في موقف إنساني لا يزال يتداوله رواد منصات السوشيال ميديا حتى الآن.