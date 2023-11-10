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«لوغاريتم» يستضيف مصرية تعمل بشركة «سوشيال ميديا» في كوريا الجنوبية

كتب:

محمد عزالدين
09:30 م | الجمعة 10 نوفمبر 2023
آية الهواري

آية الهواري

قالت آية الهواري، مصرية تعمل في شركة سوشيال ميديا بكوريا، إن فرقة «بي تي إس»، وعدد من مسلسلات الدراما الكورية صُورت في نهر الهان، والكوريون يحبون هذا المكان، موضحة أن كوريا تركز مع موجة «الهاليو» التي تهتم بالتسويق لبلادهم سياحيا من خلال الدراما والموسيقى، وذلك منذ 17 عاما.

الفن والدراما يقدمان دخلا كبيرا لكوريا

وأضافت خلال لقائها ببرنامج «لوغاريتم»، مع الإعلامي أحمد فايق، عبر قناة «DMC»، أن هناك اعتماد كبير لكوريا على الدخل القادم من الفن والدراما والموسيقى والفرق الكورية خاصة «بي تي إس»، وذكرت أنه عندما يعرفها أي كوري يحدثها عن الأهرامات.

وذكرت الهواري، أنها تهتم بالثقافة الكورية منذ 17 عاما، مشيرة إلى أن لغة الاحترام لديهم قوية جدا، مضيفة «كوريا تروج لمنتجات البشرة و«الميك آب» والهواتف والأجهزة الكهربائية داخل المسلسلات».

الدراما الكورية تعلم المشاهد النظام

ولفتت إلى أنها عندما تشاهد الدراما الكورية، تتمنى أن نتعلم منها النظام وإظهار الأماكن السياحية بشكل جمالي.

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