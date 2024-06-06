أسرار وكواليس في حياة الفنان محمود المليجي.. فيلم «الأرض» نقطة التحول

أحيا أشرف شرف الكاتب الصحفي ذكرى وفاة الفنان محمود المليجي الـ41، قائلًا إنه واحدًا من أعلام السينما المصرية، لنجاحه في تقديم جميع الأدوار خاصة دور الشر على الشاشة.

وأضاف الكاتب الصحفي خلال لقائه ببرنامج «8 الصبح» المُذاع على فضائية «دي إم سي»، أنّ الفنان فريد شوقي قال عنه إنَّه لن يأتِ مثله وقال يوسف شاهين: «أنا كنت بخاف من نظرات عينه على الشاشة».

ووصف الكاتب الصحفي محمود المليجي بالممثل البديع، لافتا أن نقطة التحول في مشواره الفني هو مشاركته بفيلم «الأرض»، مواصلا: «هو عمل كل الأدوار، ومحدش بقدر يحكم هو مميز في دور ايه، وده اللي بيفرق النجم عن الباقي».

وتابع: «بدايته في التمثيل كانت في الثانوية العامة بالمدرسة الخيدوية، وشافته فاطمة رشدي وقالت إنه ممثل محترف مش طالب في مدرسة، وأول عمل له كان فيلم الزواج، وفشل فيه، وده اللي خلاه رجع للوراء في موضوع التمثيل، بسبب استعجال فاطمة رشدي عليه في أنها شافت أنه نجم هيخلي الدور الصغير دور كبير بأداءه التمثيلي».