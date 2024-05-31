خالد يوسف: الفخراني «غول تمثيل» ويعتبر محمود المليجي هذا الزمان

قال المخرج خالد يوسف، إنه لم يختلف إطلاقًا مع محمود حميدة، وسبق له العمل معه في «دكان شحاتة» و«سره الباتع».

الوجه الآخر لـ محمود حميدة

وقال «يوسف» خلال لقائه مع الإعلامية إيمان أبوطالب ببرنامج «بالخط العريض» على شاشة الحياة، أنّ محمود حميدة يرتدي قناعًا طوال الوقت، وخلف هذا القناع توجد رقة كبيرة في القلب، وهو لا يكشفها معظم الوقت.

وأكد خالد يوسف، أنّ الفنان يحيى الفخراني، لا يقل عن محمود المليجي، الذي أبدع في فيلم «الأرض»، فالفخراني «غول تمثيل»، حسب تعبيره.