أنتوني كوين الشرق.. محمود المليجي كلمة السر في ظهور فريد شوقي

أطلق عليه الجمهور «أنتوني كوين الشرق، وشرير السينما»، لأدائه المتقن وموهبته الفريدة التي ميزته عن أبناء جيله، إنّه الفنان الراحل محمود المليجي الذي يوافق اليوم ذكرى ميلاده، إذ وُلِد في مثل هذا اليوم عام 1910، وهو صاحب أكبر عدد أفلام في السينما المصرية.

دور محمود المليجي في مسيرة فريد شوقي

في لقاء تلفزيوني نادر، قال الفنان الراحل فريد شوقي إنّ محمود المليجي كان يرشحه للأدوار التي لم يكن بحاجة إليها بسبب كثرة الأعمال المعروضة عليه، وكان له الفضل في بداياته الفنية، مشيدا بموهبة محمود المليجي، قائلا إنه صاحب مسيرة فنية طويلة، إذ إنّه النجم الوحيد الذي قدم 750 فيلما سينمائيا.

صداقة فريد شوقي والمليجي

وقال فريد شوقي إنه كان يجمعه علاقة صداقة قوية بالفنان محمود المليجي، حيث اجتمعا في العديد من الأعمال بسبب الطلب المتزايد عليهما من المنتجين، حيث إنهما كانا من أشهر الثنائيات في السينما المصرية، مضيفًا أن محمود المليجي كان شخصًا طيبًا ومنطويًا وخجولاً بشكل كبير، بالرغم من أدوار الشر التي قدمها في كافة أعماله.

فيلم الأرض علامة في مسيرته

وذكر فريد شوقي أن محمود المليجي له علاماته التي لا مثيل لها في السينما المصرية، وهو فنان لا يعوض ولا يستطيع أحد منافسته، لافتا إلى أنه حاز على إشادة النقاد والصحف العالمية، بعد عرض فيلم الأرض، حيث كتبوا أن هناك ممثل مصري أثبت موهبته وقادر على الوقوف أمام أي ممثل عالمي.