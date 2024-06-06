«التعليم العالي»: مستمرون في صقل وتنمية مواهب شباب الجامعات لتأهيلهم

عقد مجلس إدارة الاتحاد الرياضي المصري للجامعات بتشكيله الجديد، اجتماعًا برئاسة أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ورئيس مجلس إدارة الاتحاد، بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، في مقر الاتحاد بالمدينة الجامعية بجامعة القاهرة.

الجامعات المصرية داعم أساسي لإظهار مواهب الشباب

ورحب وزير التعليم العالي، بتشكيل مجلس إدارة الاتحاد الجديد، مثمنًا جهود مجلس الإدارة السابق في الارتقاء بمستوى الرياضة الجامعية، مشيدا بدعم وزير الرياضة لأنشطة الاتحاد، والأنشطة الرياضية في الجامعات، لتأهيل الطلاب رياضيًّا وثقافيًّا.

وأكد أهمية الاستمرار في العمل على صقل وتنمية مواهب ومهارات شباب الجامعات في المجالات الرياضية، والثقافية، والفنية؛ وتوفير الرعاية اللازمة لهم؛ لتظل الجامعات المصرية داعمًا أساسيًّا في إظهار مواهب ومهارات الشباب، وتقديم أبطال يرفعون اسم مصر عاليًا في مختلف المجالات والمنافسات المحلية، والإقليمية، والدولية.

من جهته، أكد وزير الشباب والرياضة دعم الرياضة الجامعية، وتقديم كل أشكال الدعم للجامعات المصرية؛ لتنظيم البطولات والفعاليات الرياضية المختلفة، منوهًا بأهمية التوسع في تنفيذ أنشطة الاتحاد الرياضي للجامعات، بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.