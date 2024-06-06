«الأعلى للجامعات» يوضح طريقة التأكد من المؤسسات الجامعية المعتمدة

أعلن المجلس الأعلى للجامعات الحكومية التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، نجاح عدد من الكليات الحكومية والخاصة والأهلية في الحصول على الاعتماد من الهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد التابع لمجلس الوزراء، في إطار سعيها لتقديم خدمة تعليمية متميزة تتماشى مع متطلبات الثورة الصناعية الرابعة وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في إخراج الكوادر المتميزة والمؤهلة لسوق العمل إقليميا ودوليا.

المؤسسات المعتمدة لهيئة ضمان الجودة

وأوضحت مصادر في المجلس الأعلى للجامعات الحكومية في تصريحات لـ«الوطن»، أنّه يمكن للطلاب الاطلاع على المؤسسات المعتمدة عبر الموقع الإلكتروني لهيئة ضمان الجودة والبحث عن الجامعة، ثم اختيار الكلية لمعرفة نوع الاعتماد.

معادلة الدرجة العلمية من قبل «الأعلى للجامعات»

وأشارت المصادر إلى أنّه فيما يتعلق بمعادلة الدرجات العلمية من قبل المجلس الأعلى للجامعات للشهادات الممنوحة من الجامعات الخاصة والمعاهد، فيمكن زيارة الموقع الإلكتروني والبحث في الجامعات والكليات عن معادلة الدرجة العلمية من عدمه من قبل المجلس الأعلى للجامعات الحكومية.

وأشارت المصادر إلى أنّ تحديث القوائم العلمية للجامعات والمعاهد المعتمدة يتم دوريا وفق الضوابط والقواعد المعمول بها في هذا الشأن.