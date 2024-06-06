تقارير أممية تتخوف من احتمال تفشي الكوليرا في غزة وسط سوء تغذية للأطفال

ذكرت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا)، أن هناك مخاوف حقيقية من احتمال تفشي الكوليرا بغزة في ظل شح المياه النظيفة والحرارة المرتفعة، في الوقت الذي بينت منظمة الأمم المتحدة للطفولة، أن 90 % من الأطفال يعانون من فقر غذائي حاد، بحسب «القاهرة الإخبارية».

اقتحام صباح اليوم

ميدانيا، أوضحت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، أن هناك 148 مستوطنًا و33 طالبًا يهوديًا اقتحموا ساحات المسجد الأقصى صباح اليوم، وجاء هذا بعد يوم واحد من مسيرة الأعلام التي نفذها المستوطنون في القدس المحتلة وسط حراسة من قبل أفراد شرطة الاحتلال وبمشاركة وزيري المالية والأمن القومي الإسرائيلي.

استمرار الحرب

وتستمر الحرب لليوم لأكثر من 230 يومًا على التوالي، وبدأت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة صباح السبت السابع من أكتوبر 2023، عقب تنفيذ الفصائل الفلسطينية عملية طوفان الأقصى، ردا على الانتهاكات المستمرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني الأعزل.