أنشطة إسرائيل العسكرية تلوث البيئة الفلسطينية.. ما قصة قنبلة «هرتسيليا»؟

«قنبلة موقوتة يمكن أن تتسبب في ضرر يومي».. هكذا وصفت بلدية هرتسيليا الإسرائيلية الأوضاع في مجمع نوف يام، الذي قررت دولة الاحتلال وضع حارس عليه بدلا من مكافحة التلوث، في ظل طلب إلغاء الاستئناف المقدم إلى المحكمة العليا، لمعالجة المنطقة التي شهدت العديد من الانفجارات، وفقا لـ«يديعوت أحرونوت».

ومنذ عقود تدمر دولة الاحتلال الإسرائيلي التربة الفلسطينية الخصبة، وتحول مزارع الزيتون إلى مناطق خطرة، مضرة للبيئة، في ظل تعتيم إعلامي سواء جراء إجراء تجارب عسكرية، أو من خلال الجرف وقطع الأشجار لبناء المستوطنات.

وكان في 2023، وقع انفجار كبير في الموقع، قدمت بلدية هرتسيليا استئنافًا ضد الدولة، ووزارة الأمن، وزارة المالية، ووزارة حماية البيئة وجهات أخرى، مطالبة بالتعامل مع الموقع الملوث.

الأنشطة العسكرية تحول المنطقة إلى قنبلة موقوتة

والتربة في المنطقة مليئة بالملوثات الخطيرة التي تؤثر على السلامة والصحة، نتيجة للأنشطة العسكرية التي تمت هناك على مدار عقود، ودفن للمتفجرات والمواد الضارة التي انتهت صلاحيتها مع الوقت، ما يجعلها عرضه للانفجار في أي وقت، خصوصا في ظل ارتفاع درجات الحرارة في هذا الصيف.

وذكرت الدعوى إلى وجود مخاوف مستندة على أن مواد متفجرة دفنت في الموقع ووصلت إلى نهاية عمرها الآمن وأصبحت غير مستقرة وقابلة للانفجار في أي لحظة. بالإضافة إلى ذلك، فإن الحرارة الشديدة التي تسود في الصيف، والملوحة والرطوبة الناتجة عن البحر، كل هذه العوامل قد تسرع من التفاعلات الخطرة للمواد المتفجرة.

المنطقة تشهد انفجارات بسبب التلوث

وكانت العديد من الانفجارات حدثت مؤخرًا في الموقع، ترافقت مع حرائق كبيرة ودخان كثيف، وأنشأت الدولة لجنة مهنية متخصصة للتعامل مع الموقع، واستجابةً للمحكمة العليا، أعلنت الدولة أنه جرى اتخاذ قرار بتخطيط برنامج أمن دائم يُنفذ بواسطة شركة خدمات بيئية ذات جودة، وأفادت وزارة حماية البيئة بأنه جرى تعيين مدير أمن سيعد برنامجًا دائمًا، وفي الوقت نفسه، أنشأت اللجنة نظامًا مؤقتًا للأمان في الموقع.

وتعمل أيضًا شركة خدمات بيئية على موقع لتنفيذ مسح تاريخي للسلامة، فيما أقر المسؤول عن قضايا الاستئناف في محاكم الدولة بأنه بسبب ذلك ينبغي حذف الاستئناف، ما عارضته لدية هرتسيليا معتبرة أن الدولة قامت فقط بتعيين حارس واحد عند مدخل الموقع بدلا من معالجة الأرضـ بالإضافة إلى ذلك، طلبت البلدية من المحكمة العلية العليا إصدار أمر وسيط يأمر الدولة بتحديد الموقع بشكل عاجل ومنهجي ومنع الدخول إليه، حتى صدور حكم.