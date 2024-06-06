مفاجآت جديدة حول «سفاح التجمع» وزوجته.. لماذا قتل الـ3 سيدات؟

كشفت تحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية عن مفاجآت في واقعة استجواب سفاح التجمع حول جرائمه بقتل 3 سيدات بطريقة بشعة، وأيضا حول علاقته بزوجته، وأيضا عما إذا كان سفاح التجمع يحمل جنسية أجنبية من عدمه، وتوصلت التحقيقات إلى تفاصيل واعترافات دوافع القتل، وسجلها ضباط المباحث في محاضر الشرطة الخاصة بالضحايا، كما سجل محقق النيابة ما جاء على لسان سفاح التجمع عن دوافع قتله والجرائم التي وثقها بالفيديو والصور، وحصلت عليها النيابة وقامت بتحريزها.

جنسية سفاح التجمع

وجاء في تحقيقات النيابة العامة وتحريات إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن بور سعيد، اعتراف كريم محمد، سفاح التجمع، بأنه لم يحمل أي جنسية أجنبية، ولا يحمل أوراقا تشير إلى أنه يحمل أي جنسية سوى الجنسية المصرية.

النشاط الإجرامي للسفاح

وأضافت التحقيقات، أن سفاح التجمع بدأ نشاطه الإجرامي منذ قرابة 7 شهور، وخلال تلك الفترة الزمنية تخلص من 3 سيدات، كان آخرهن منتصف الشهر الماضي، وهي سيدة من إحدى مناطق جنوب محافظة الجيزة، وتخلص منها بعد التعذيب، وقتلها خنقا بحزام، وألقى بالجثمان أسفل محور 30 يونيو جنوب محافظة بور سعيد، وألقى القبض عليه، واعترف بتفاصيل جرائمه.

اعترافات المتهم

وكشفت تحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية والقضائية، واعترافات المتهم أمام ضباط مباحث إدارة البحث الجنائي ببور سعيد، تحت إشراف اللواء مازن صبري، مساعد وزير الداخلية لأمن بور سعيد، عن أن سفاح التجمع اعترف عن دوافع ارتكابه جرائمه، قائلا: «كنت بستدرج الفتيات - الضحايا - عن طريق شريكتي وتدعى حنان - إلى شقته في منطق التجمع.. وكنت بخلص عليهم، وبعد كده بعمل اللي أنا عايزه فيهم.. أنا كنت بحب كدة.. برتاح لما بعمل كده».. وكشف عن تفاصيل ما حدث بينه وبين ضحاياه أمام اللواء مازن صبري، مدير أمن بور سعيد، وأيضا أمام محقق النيابة في أثناء استجوابه وتمثيل جرائمه.

هل انفصل السفاح عن زوجته؟

كما كشفت التحقيقات عن أن سفاح التجمع، لم يقم حتى الآن بالانفصال عن زوجته، وأنهما على خلاف، وكشف المتهم عن سبب الخلاف في التحقيقات.

وكانت محكمة جنايات بور سعيد، قد أصدرت قرارا بتجديد حبس سفاح التجمع وشريكته، لمدة 15 يوما، وذلك عن اتهامات لسفاح يقتل 3 سيدات، وشريكته بتهمة الاتجار في البشر.

وتمكنت مباحث بور سعيد، تحت إشراف اللواء مازن صبري، مدير أمن بور سعيد، من كشف سلسلة جرائم ارتكابها سفاح التجمع، عقب العثور على جثة لسيدة - آخر ضحايا السفاح - قبل 20 يوما، واعترف المتهم بتفاصيل جرائمه وطريقة ودوافع القتل.