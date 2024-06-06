رئيس اتحاد بنوك مصر: زيادة في تحويلات المصريين بالخارج وتحسن مؤشرات الاقتصاد

قال محمد الإتربي، رئيس اتحاد بنوك مصر ورئيس بنك مصر، إنّ القطاع المصرفي المصري يشهد الفترة الحالية تطوارتٍ كبيرةً ما أدى إلى زيادة قوته، مؤكدًا خلال فعاليات «الملتقى السنوي لمديري الالتزام في المصارف العربية»، انتهاء السوق الموازية للنقد الأجنبي في مصر.

زيادة في تحويلات المصريين في الخارج

وأضاف رئيس اتحاد البنوك أنّ هناك زيادة في تحويلات المصريين في الخارج من خلال الجهاز المصرفي، كما أنّ حصيلة النقد الأجنبي للبنوك زادت عشرات الأضعاف وهو ما يدل على نجاح سياسة البنك المركزي المصري والحكومة.

تحسين مؤشرات الاقتصاد المصري

وتابع بأنّ مشروع «رأس الحكمة» ساهمت في تحسين مؤشرات الاقتصاد المصري، منوهًا أن التطورات التي تشهدها مصر من استثمارات عملت على تغيير نظرة مؤسسات التقييم الدولية للاقتصاد المصري، لنظرة إيجابية مستقبلية.