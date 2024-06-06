انطلاق التصويت بانتخابات البرلمان الأوروبي.. هولندا الأولى

بدأت انتخابات البرلمان الأوروبي على مستوى القارة العجوز، اليوم، وفتحت مراكز الاقتراع في هولندا أبوابها أمام المقترعين؛ لتكون أول دولة تصوت للبرلمان في عملية تستمر حتى الأحد المقبل.

عدد المصوتين في الانتخابات

وتسجل الانتخابات إدلاء نحو 400 مليون شخص في الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 دولة بأصواتهم على مدار 4 أيام، لاختيار 720 نائبًا للبرلمان الأوروبي، بحسب «فرانس 24».

التصويت بالترتيب

وبعد التصويت في هولندا، يصوت الناخبون في أيرلندا، غدا، ثم لاتفيا ومالطا وسلوفاكيا يوم السبت، فيما تصوت التشيك وإيطاليا على مدار يومين، في السابع والثامن من يونيو وفي بقية دول الاتحاد الأوروبي ستجرى الانتخابات يوم الأحد المقبل.

ماذا بعد النتائج؟

وعقب ظهور النتائج وبدء البرلمان الجديد في التبلور، يجتمع زعماء الاتحاد الأوروبي في قمة غير رسمية لبدء عملية اختيار الرئيس الجديد للمفوضية الأوروبية وهو المنصب التنفيذي الأقوى في الاتحاد الأوروبي.