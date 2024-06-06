محافظ شمال سيناء يستقبل وفدا من الاتحاد الأوروبي.. بحث جهود دعم غزة

استقبل اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، وفد الاتحاد الأوروبي، في حضور اللواء مصطفى محمد مصطفى رئيس الإدارة المركزية لمكتب المحافظ، والدكتور أحمد سمير مدير عام مديرية الصحة بشمال سيناء، ولطفي غيث مدير العمليات بالهلال الأحمر المصري.

الجهود المصرية في قضية غزة

ورحب المحافظ بالوفد الأوروبي على أرض محافظة شمال سيناء، مستعرضا الجهود المصرية المبذولة في استقبال الجرحي الفلسطينيين وعلاجهم في المستشفيات المصرية، بجانب استقبال المساعدات الإنسانية والغذائية والإغاثية وإرسالها إلى قطاع غزة بشكل دوري.

رفع درجة الأستعدادات القصوى

وأكد المحافظ أنه فور أحداث السابع من أكتوبر، رفعت محافظة شمال سيناء درجة الاستعداد القصوى في المستشفيات، وفي قطاع الإسعاف لاستقبال الجرحي الفلسطينيين وعلاجهم، بجانب توفير الإقامة والاعاشة للمرافقين والعالقين.

وأشار إلى أن ثلث المساعدات التي تدخل إلى قطاع غزة مقدمة من الدولة المصرية، لافتا إلى وجود ٣ مسارات لاستقبال المساعدات الإنسانية والغذائية والإغاثية بالعريش، إما عن طريق الجو أو البحر أو البر.

بدوره، ثمّن رئيس الوفد الأوروبي أندرياس باكو نستانتينو مدير منطقة الشرق الأوسط وجنوب غرب ووسط آسيا، الجهود المصرية على التسهيلات التي تقدمها منذ بداية الأحداث.

وأشار إلى وجود عدد كبير من شاحنات المساعدات في الجانب المصري، ومن ثمّ على الجانب الآخر تقديم تسهيلات أكبر لإدخال هذه الشاحنات لقطاع غزة.

وتفقد الوفد الأوروبي خلال زيارته لمحافظة شمال سيناء، معبر رفح البري، وزار مخازن الهلال الأحمر بمدينه العريش ومستشفى العريش العام.