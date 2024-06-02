أكاديمية مصر للطيران للتدريب تجتاز تفتيش وكالة الاتحاد الأوروبي للسلامة

نجحت أكاديمية مصر للطيران للتدريب، في اجتياز تفتيش وكالة الاتحاد الأوروبي لسلامة الطيران EASA للعام الثامن عشر على التوالي، وذلك للتدريب الفني.

وأكد مفتش الوكالة، أن الأكاديمية تعد من أوائل المنظمات التي قامت بتعديل برامجها التدريبية وأدلة إجراءات العمل، للتوافق مع أحدث تشريعات الوكالة للتدريب الفني.

وفد سلامة الطيران يشيد بأكاديمية التدريب

وأشاد المفتش بكافة عناصر العملية التدريبية النظرية والعملية، وأبدى الوفد إعجابه بنظام الجودة بالأكاديمية، مشيرا إلى أنه مثال يقتدى به للمنظمات التدريبية على مستوى العالم.

ومن جانبه أشاد الطيار وليد سليمان رئيس الأكاديمية بالجهود المبذولة من العاملين بالإدارة العامة للتدريب الفني والإدارة العامة للجودة، مضيفا أن هذا النجاح يؤكد على جودة عناصر الأكاديمية ومستوى الخدمة المقدمة لعملائها الحاليين ويمنحها ثقة المزيد من العملاء.