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أستاذ مناخ: الدولة تتبع استراتيجية فعالة للتحول إلى بيئة خضراء

كتب:

منة شبانة
01:15 م | الخميس 06 يونيو 2024
علي قطب أستاذ التغيرات المناخية

علي قطب أستاذ التغيرات المناخية

قال علي قطب، أستاذ في المناخ، إنّ الدولة تتبع استراتيجة فعالة للتحول إلى المناخ الأخضر، وفقا للسياسات العالمية، تتمثل في التقليل من استخدام طاقة الوقود الأحفوري، وزيادة استخدام مشروعات استثمارية تُساهم في التحول. 

 

التحول إلى المناخ الأخضر

وخلال مداخلة هاتفيه له ببرنامج «هذا الصباح» المُذاع على فضائية «إكسترا نيوز» من تقديم الإعلاميين رامي الحلواني ويارا مجدي، أكد أنّ هناك مشروعات تنفيذية لسياسات التحول الأخضر، للتكيف مع التغيرات المناخية الحديثة على مستوى العالم.

قلة استخدام طاقة الوقود الأحفوري

وأوضح أنّ هناك بعض الدول لا تستطيع أن تتحول للأخضر على فترات زمينة قصيرة، نظرا إلى وجود تنمية مستدامة تقوم على مشروعات تهدف إلى تحقيق التنمية.

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