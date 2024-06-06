عبدالرحيم الليثي: التحول الأخضر على رأس أولويات الدولة

قال عبدالرحيم الليثي، مساعد رئيس تحرير الوطن، إن ملف التحول الأخضر واحد من أهم الملفات في العالم، وعلى رأس أولويات الدولة، مشددًا على أنه عند التركيز على أهم القضايا التي تشغل العالم خلال الفترة الحالية سنجد قضيتين، وهما القضية الفلسطينية والأخرى التغير المناخي، موضحًا أن الأزمات المناخية تحتاج جهودًا كبيرة يتم بذلها من كافة دول العالم.

مصر انتبهت مبكرًا لقضية التحول الأخضر

وشدد «الليثي»، خلال لقاء مع برنامج «الصحافة live»، المُذاع عبر شاشة «extra live»، على أن مصر انتبهت مبكرًا لقضية التحول الأخضر، وتعمل سنوات لحل الأمور التي من الممكن أن تتسبب في تلوث البيئة، منوهًا بأن كان هناك تحولًا كبيرًا في عدد من المشروعات للاقتصاد الأخضر والابتعاد عن الوقود الأحفوري، مشيرًا إلى أن الفحم يضر المناخ وتلجأ له بعض الدول لأنه الأرخص سعرًا.

وأشار إلى أن اجتماع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع وزيرة البيئة ياسمين فؤاد ناقش الجهود المصرية ودعم المزيد من التحركات، بعد تأكيد الرئيس عبدالفتاح السيسي على ضرورة البدء في تطوير هذا المجال والتقليل من الاعتماد على الوقود الأحفوري وكل ما من شأنه الإضرار بالبيئة.